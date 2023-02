In occasione dell’annuncio dei dati trimestrali di Warner Bros. Discovery è stato rivelato che Hogwarts Legacy ha venduto ben 12 milioni di copie nelle prime due settimane dalla sua uscita nei negozi e in digitale, pari a 850 milioni di dollari in incassi.

Per fare un confronto, è il doppio di quanto incassato nei cinema di tutto il mondo da Animali Fantastici: i segreti di Dumbledore l’anno scorso. E, lo ribadiamo, in sole due settimane e nella sola release per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (più avanti uscirà per altre piattaforme).

Finora sono state giocate 280 milioni di ore; Hogwarts Legacy è diventato il gioco single player più visto di sempre su Twitch con un picco di 1.28 milioni di spettatori in contemporanea al lancio.

Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games tramite l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è uscito il 10 febbraio. Sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile 2023 e per Nintendo Switch il 25 luglio 2023.

