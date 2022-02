L’attesa e le speculazioni sono finite, dato che è stato finalmente annunciato un nuovoper la giornata di domani, 9 febbraio.

Con un post sui propri profili social, Nintendo ha difatti annunciato un nuovo Direct per domani sera, alle 23 ora italiana. La presentazione durerà circa 40 minuti e conterrà titoli previsti per Nintendo Switch nella prima parte dell’anno.

Sintonizzati alle 23:00 del 09/02 per un #NintendoDirect di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo nella prima metà del 2022. Appuntamento qui 🎥: https://t.co/J5Z7TMOEio pic.twitter.com/DYlBBgx1D1 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 8, 2022

Il post dice esplicitamente che il Direct sarà dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2022, lasciando aperta qualche finestra per un nuovo annuncio o per qualche titolo in arrivo a fine anno.

Potrebbe tornare a mostrarsi Splatoon 3, con magari anche una data d’uscita per inizio estate, oltre alla rpesenza quasi scontata dei prossimi titoli in uscita come Triangle Strategy, Kirby e la terra perduta e Advance Wars.

Che cosa vi aspettate dal Nintendo Direct di febbraio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa