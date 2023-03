In occasione dell’evento dedicato a One Punch Man che inizierà domani, martedì 7 marzo, abbiamo avuto il piacere di intervistare l’art director di Overwatch 2 Dion Rogers e l’Associate Director of Product Management Aimee Dennett.

Abbiamo parlato di come sono nati i costumi, di cosa collega il mondo di One Punch Man a quello di Overwatch e se ci saranno altre collaborazioni nel futuro del gioco.

[GUIDO] Questa è la prima volta che Overwatch ospita una collaborazione da un anime e manga, come è nata questa partnership?

[AIMEE DENNET] Abbiamo un sacco di fan di anime nel team, e volevamo da tempo fare una collaborazione specifica. Sapevamo che era un terreno delicato e qualcosa di nuovo, perché Blizzard non ha mai fatto cose del genere. Quindi abbiamo scelto un anime di cui eravamo tanto fan, come One Punch Man. Il game director Aaron Keller è un grandissimo fan della serie tv, e insieme abbiamo pensato che ci fossero tante similitudini tra i personaggi, come tra Saitama e Doomfist. Non c’era proprio altra scelta se non questa!

[DIOR ROGERS] Io sono rimasto molto sorpreso dal fatto che Aaron fosse un così grande fan (ride). L’ultima grande collaborazione fu con LEGO per Bastion, e questa ci sembra alla stessa portata, qualcosa con cui il team può giocare e divertirsi. Coi LEGO ci abbiamo giocato tutti crescendo, e gli anime sono sempre stati legati a Overwatch, soprattutto dal punto di vista artistico. Gli anime ci sono sembrati un buon punto d’incontro in generale mentre cercavamo di combinare il mondo di Overwatch con qualcosa. Quando c’è stata l’opportunità di fondere questi due universi il team era entusiasta.

[GUIDO] È stato difficile adattare il costume di Saitama al fisico di Doomfist?

[DIOR ROGERS] É un ottima domanda, grazie per averlo notato. Doomfist è veramente grosso e Saitama anche se è potentissimo è molto snello. Quando abbiamo avuto il via libera uno dei nostri artisti ha detto che non poteva esserci altro eroe se non Doomfist. Ma era strano che indossasse una tuta gialla e dei guanti rossi, quindi quando abbiamo iniziato a lavorarci abbiamo pensato a un’altra idea: e se gli eroi facessero il cosplay del personaggio che gli piace? Doomfist è un fan di One Punch Man e decide di fare il cosplay di Saitama. Se guardate il modello, è più rilassato rispetto a quello classico, abbiamo ridotto la definizione dei muscoli di Doomfist.

In quel momento abbiamo capito di aver centrato Saitama e allo stesso tempo non abbiamo perso Doomfist. La grande differenza è l’assenza del mantello. Quando lavoriamo alle skin di Doomfist di solito non cambiamo la sua fisicità, perché è un personaggio molto veloce che i giocatori sanno usare molto bene. Quindi abbiamo lavorato al mantello per un po’ di tempo per far sì che Doomfist mantenesse la sua silhouette durante il gioco.

[GUIDO] Se Doomfist è fan di Saitama, suppongo Soldato 76 sia fan di Mumen Rider, potete anticiparci se ci sarà qualche altra sorpresa?

[AIMEE DENNET] Oh beh sì, ci saranno più skin. Alcune vi sorprenderanno, ma ci sono anche un sacco di altri oggetti cosmetici dedicati a One Punch Man, tra cui portachiavi e sticker. Non vediamo l’ora che i fan li vedano.

[DIOR ROGERS] Anche la lobby è molto divertente. Sono sicuro che i fan di entrambe le serie si divertiranno.

[GUIDO] Quest’anno uscirà la tanto attesa stagione 3 di One Punch Man, cosa ne pensate dell’opera, cosa vi piace e cosa pensate abbia in comune con gli eroi di Overwatch?

[AIMEE DENNET] Sono curiosa di sapere cosa ti dirà Dior, ma per me la cosa che mi piace di più di One Punch Man è il suo avere una prospettiva unica sui super eroi. E penso che Mumen Rider sia un grande esempio per ciò che voglio dire: non è un eroe con poteri spettacolari, ma riesce comunque a essere un eroe unico, abbiamo pensato subito che sarebbe dovuto esserci nella collaborazione. E credo che sia questo ciò che lo accomuna al mondo di Overwatch: non importa quale sia la tua abilità, devi dare il tuo supporto al team, così da poter sconfiggere il cattivo.

[DIOR ROGERS] Sì, concordo. E penso anche che, nonostante Doomfist sia visto un po’ come cattivo nel nostro universo, il suo obiettivo è solo quello di essere il più forte che ci sia. E penso che Saitama sia il personaggio che lo rispecchi alla perfezione. Doomfist ne ammira la forza e ne indossa i panni. Anche la sua frase ad effetto “Un pugno è tutto ciò di cui ho bisogno” è chiaramente ispirata a qualcuno, no?

Il costume di Tornado per Kimiko era una delle sorprese anticipate nell’intervista.

[GUIDO] Avete qualche aneddoto simpatico sulla collaborazione con Shueisha e Bandai?

[AIMEE DENNET] Ci sarebbe una cosa che vorrei dire, ma sarebbe spoiler per una delle skin non ancora annunciate (ride).

[DIOR ROGERS] Ne ho uno io. Bandai Japan è proprietaria dell’IP di One Punch Man, quindi è stato molto divertente collaborare con la divisione nipponica. Abbiamo parlato di ogni minimo particolare, e la cosa più bella è stata sicuramente l’idea dei cosplay. I primi studi erano o troppo simili a One Punch Man o troppo Overwatch, quindi l’idea dei cosplayer era l’unica strada che avrebbe soddisfatto entrambe le parti.

[GUIDO] Uno dei personaggi più importanti di One Punch Man è sicuramente King, che è anche un appassionato di videogiochi. Pensate che giocherebbe Overwatch 2?

[DIOR ROGERS] (Ride) Beh sicuramente. Credo tutti i personaggi di One Punch Man si divertirebbero a giocare a Overwatch 2.

[AIMEE DENNET] Lo penso anche io (ride).

[GUIDO] Vorreste tornare a collaborare con Shueisha in futuro? Se si, per cosa?

[AIMEE DENNET] Sì, siamo decisamente disponibili a ulteriori collaborazioni, se chiedi ai membri del team ognuno ti darà una risposta diversa. Ma siamo grandi fan di Dragon Ball.

[DIOR ROGERS] Mi piacerebbe anche lavora re con Nintendo. Fare qualcosa ispirato a Super Smash Bros. sarebbe grandioso.

Ringraziando ancora una volta Dion Rogers, Aimee Dennett e Blizzard per la disponibilità e per averci concesso questa intervista, vi invitiamo a continuare a seguirci su BadTaste.it e a farci sapere, inoltre, se proverete Overwatch 2 in occasione dell’evento dedicato a One Punch Man. Evento che vi ricordiamo sarà disponibile da domani 7 marzo fino al 6 aprile.