Da ieri sera alle 20 è disponibile la stagione 4 di Overwatch 2, che vede anche il debutto di un nuovo eroe di supporto: Lifeweaver.

Qui sotto potete trovare tutte le novità della stagione 4, dagli eventi al nuovo eroe, così come riportati sul sito ufficiale.

Lifeweaver

Niran “Lifeweaver” Pruksamanee ha rifiutato una vita lussuosa, disconoscendo sia la sua famiglia che la potente corporazione Vishkar nel processo, nella speranza di aiutare i bisognosi. È dovuto scappare dal suo paese natale, la Thailandia, per preservare l’integrità della sua scoperta più potente: la bioluce, una variazione vivente e crescente della luce solida fusa con piante organiche.

Manipolando questo connubio di flora e tecnologia, Lifeweaver propone un kit che favorisce le cure immediate e i danni ingenti, nonché la mobilità degli alleati. Con Presa Vitale, può avvolgere un alleato e tirarlo verso la sua posizione, mentre con Piattaforma di Petali può lanciare un bocciolo di bioluce che si eleva in altezza quando ci si sale sopra. Con potenti abilità come queste, le strategie e le possibilità sono infinite!

Tuttavia, queste non sono che alcune delle molteplici abilità del repertorio di questo nuovo eroe di supporto, per cui scoprilo in gioco tramite il nuovo evento a tempo limitato esclusivo di Lifeweaver, B.O.B. Weaver, disponibile a chiunque fino al 25 aprile, che offre come ricompensa un modello di Lifeweaver, oppure sbloccalo immediatamente con l’acquisto del Pass Battaglia Ultra della Stagione 4.

Nuovi Eventi per la stagione 4 di Overwatch 2

Sali a bordo di un evento PvP a tema Epopea Spaziale a partire dal 9 maggio fino al 22 maggio dove potrai unirti ai Watcher o all’Impero Infinito in un’epica battaglia per la supremazia galattica.

StarWatch: Soccorso Galattico è una modalità di gioco 4v4 che ha luogo in una Colonia Lunare Horizon riprogettata, in cui i Watcher assaltano la base dell’Impero Infinito in difesa. Raduna una squadra di eroi selezionati per rappresentare i Watcher e l’Impero Infinito e fatti strada verso nuovi obiettivi (e sorprese!).

Noterai alcuni personaggi fedeli all’una o l’altra fazione tramite gli oggetti cosmetici del Pass Battaglia Premium a tema Epopea Spaziale. Giocherai con Lúcio Principe Spaziale o Winston Extraterrestre dei Watcher? Oppure ti alleerai con D.VA Asso Infinito o Mercy Veggente Infinita dell’Impero Infinito?

A prescindere dalla fazione, potrai completare le sfide di StarWatch per ottenere ricompense a partire dal 9 maggio fino al 22 maggio!

Le divinità tornano in campo

La Regina dei Junker Zeus e altre potenti divinità sono tornate assieme alla Battaglia per l’Olimpo, di ritorno in Overwatch 2 dal 23 maggio al 29 maggio.

La Regina dei Junker Zeus affronterà nuovamente i suoi potenti rivali in questa esplosiva modalità Tutti contro tutti. Potrai inoltre radunare i tuoi amici e amiche e costruire una squadra pressoché onnipotente, dato che Battaglia per l’Olimpo è ora disponibile anche come Deathmatch a squadre!

Festeggia la vita, l’amicizia e l’amore

Come parte dell’impegno di Overwatch 2 nel dare speranza per il futuro, siamo lieti di annunciare nuovi eventi in seguito in questa stagione che renderanno la community più unita. Innanzitutto, stiamo aggiungendo il modello Symmetra Giardinaggio nella Sfida di Symmetra. Completa sfide in gioco per ottenere questo modello assieme ad altre ricompense primaverili fantastiche quando saranno disponibili dal 23 maggio al 29 maggio.

Infine, siamo incredibilmente felici di proporre il nostro primissimo evento dedicato al Pride in Overwatch 2, a partire dall’1 giugno. Abbiamo altro in serbo per questa stagione, non vediamo l’ora di festeggiare insieme l’amicizia, la famiglia e l’identità in Overwatch 2!

Aggiornamenti agli eroi della Stagione 4

Questa stagione include aggiornamenti al bilanciamento aggiuntivi, tra cui un’Ultra di Brigitte riprogettata. Inoltre, stiamo apportando piccoli cambi a Sigma, Reinhardt e Cassidy, concentrandoci nel ridurre leggermente la loro letalità.

Abbiamo letto e compreso tutti i feedback ricevuti sui cambi a Mercy introdotti nella Stagione 3. Anche se il nostro obiettivo era di rendere le sue cure più interessanti nel salvare gli alleati con poca salute, il suo sostentamento è passato dalla sua mobilità al riuscire a restare in vita tramite l’abilità passiva e Valchiria, rendendola meno divertente da giocare e da affrontare come avversaria. Stiamo ripristinando questi cambi, modificando leggermente il funzionamento di Angelo Custode per tenere sotto controllo il suo salto potenziato.

La riprogettazione di Brigitte è disponibile sin dall’inizio della stagione. Anche se la sua Adunata ha perso il bonus della salute temporanea e ha visto ridursi il bonus alla velocità, ora vanta molta più utilità. Durante l’Adunata, Brigitte ottiene una piccola quantità di salute dell’armatura ripristinabile, la salute e la dimensione dello scudo aumentano e il Colpo di Scudo stordisce più nemici assieme.

Con la rimozione del decadimento del grado, l’MMR visibile e i record di vittorie e sconfitte, è meno probabile sentirsi persi durante la scalata al successo. Inoltre ora potrai contare su miglioramenti all’interfaccia e all’esperienza utente, una meccanica di cambio dei punti di ricomparsa riprogettata e la rimozione della rotazione delle mappe per rendere il tuo viaggio più godibile.

Quale di queste novità della stagione 4 di Overwatch 2 non vedete l’ora di provare? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

