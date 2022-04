Tra i titoli in uscita questa estate,è senza dubbio uno di quelli che attendiamo con più impazienza. La saga diha saputo da sempre incantarci con la sua follia e con il ritmo sincopato, in grado di mantenere salda la nostra attenzione sul gioco molto più di altri titoli open world. Quanto mostrato sino a oggi, pur lasciando ben sperare, ci era sembrato abbastanza “tranquillo”. Il nuovo capitolo del franchise sembrava aver messo da parte la succitata follia, per cedere il passo alla più classica “esagerazione” in stile. Una scelta sensata, ma non particolarmente apprezzata da noi.

Questo fino a oggi.

Grazie alla presentazione di questa sera abbiamo potuto scoprire quanto Volition si sia impegnata per dare ai giocatori il Saints Row più personalizzabile di sempre. Ogni singolo elemento di gioco può essere adattato allo stile che si preferisce, a partire dal design del protagonista. Il personaggio guidato dal giocatore può essere costruito seguendo canoni estetici più classici, ma con i giusti accorgimenti si possono dare vita a eroi davvero grotteschi. Lo stile grafico di Saints Row permette infatti una grande personalizzazione e caratterizzazione, senza dubbio tra le più divertenti degli ultimi anni.

Inutile dire che anche il design dei vestiti sarà vasto e adattabile ai propri gusti. Quello che abbiamo visto, inoltre, ribalta le nostre sensazioni iniziali. Il nuovo Saints Row è veramente assurdo, permettendoci di dare vita a un protagonista a dir poco folle. Folle almeno quanto la cura riposta dagli sviluppatori in dettagli come armi e veicoli. Le bocche da fuoco vanteranno una grande varietà, ma, soprattutto, presenteranno delle varianti demenziali davvero fuori di testa. Vi basti pensare alla custodia della chitarra che diventa un lanciarazzi in pieno stile El Mariachi. E questo è solo l’inizio! I veicoli, invece, saranno modificabili nel dettaglio, ma come sempre dovremo imparare a non affezionarci a essi. La possibilità che esplodano e che vengano demoliti dai nostri avversari è sempre dietro l’angolo, dopotutto.

A questo si aggiunge anche la base dei Saints, da sempre simbolo del brand. Questa volta sarà possibile dar vita a un covo unico, con statue, oggetti esposti e persino design dell’ambiente da modificare in base alle proprie passioni. Il risultato è un titolo che sembra voler dare ai giocatori un sacco di elementi con i quali divertirsi. Elementi che abbiamo particolarmente apprezzato non tanto per la loro (grande) quantità, quanto per la loro qualità.

Dopo questa sera rimaniamo in grande attesa di scoprire qualcosa di più su Saints Row. Volition sembra essere riuscita ancora una volta a dare vita a un’opera demenziale, ma allo stesso tempo divertente da giocare. Un’opera che vi ricordiamo essere prevista per il 23 agosto, dopo il leggero posticipo degli ultimi mesi.

E voi che cosa ne pensate? Siete rimasti affascinati dal video di questa sera, oppure speravate in qualcosa di meglio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.