ha venduto tre importanti studi di sviluppo alla società svedese. Si tratta di. Non solo: assieme agli studi, ha ceduto anche i diritti di tutti i franchise su cui questi lavoravano, oltre alla proprietà del catalogo composto da oltre 50 titoli. La cifra dell’accordo si aggira attorno ai 300 milioni di dollari.

La vendita darà a Square Enix una “gestione più efficiente delle risorse” e permetterà “il lancio di nuove attività con nuovi investimenti in campi come la blockchain, l’intelligenza artificiale e il cloud”.

Il portfolio di titoli che acquista Embrace include tutta la saga di Tomb Raider, Deus Ex e Thief (che hanno venduto più di 100 milioni di videogiochi). “Siamo rimasti impressionati dal ricchissimo catalogo di proprietà intellettuali originali,” ha commentato l’azienda, “e abbiamo trovato interessanti opportunità per far crescere naturalmente gli studi per massimizzare le loro opportunità commerciali”. Vi saranno quindi investimenti in questi e altri franchise originali.

Nel comunicato non sono stati menzionati titoli Marvel come Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos) e Marvel’s Avengers (Crystal Dynamics), è quindi probabile che questi titoli rimangano di proprietà di Square Enix con cui Disney ha l’accordo.

Square Enix Montreal, Eidos e Crystal Dynamics insieme contano circa 1.100 dipendenti: con loro, Embracer salirà a 14.000 dipendenti, 10.000 sviluppatori di videogiochi e 124 studi interni. Tra studi sviluppo ed editori, l’azienda possiede Gearbox Software, THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver, ma anche l’editore di fumetti Dark Horse e l’editore di giochi da tavolo Asmodee.

Qualche settimana fa Crystal Dynamics ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo Tomb Raider sviluppato con Unreal Engine 5.

Fonte: Embracer