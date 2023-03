After the Fall: Complete Edition

Dopo l’ottimo Arizona Sunshine del 2016, i ragazzi di Vertigo Games hanno deciso realizzare una nuova avventura a tema infetti che risponde al titolo di After the Fall. Abbandonata la strada delle produzioni single player con una trama da affrontare in solitaria, il team olandese ha questa volta preferito dirigersi verso un’opera multigiocatore in stile Left 4 Dead e Back 4 Blood. Una scelta comunque sensata, vista la penuria di titoli di questo tipo all’interno del panorama della realtà virtuale.

After the Fall è uscito nel dicembre del 2021, riscuotendo un discreto successo tra i giocatori di tutto il mondo. In molto hanno elogiato il gunplay appagante e il ritmo di gioco, degno dei migliori capisaldi di questo genere. È passato più di un anno e gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare una Complete Edition per celebrare l’uscita del titolo su PlayStation VR2. Saranno riusciti a migliorar ulteriormente la formula iniziale? Le aggiunte di questa nuova edizione valgono i circa trenta euro al quale viene venduto il gioco? Scopriamolo insieme.

UNA VITA SOSPESA TRA IL GHIACCIO E GLI INFETTI

La trama di After the Fall è ambientata nel 2000, 16 anni dopo il crollo della civiltà. Il giocatore veste i panni di un sopravvissuti che, trovatosi nel posto sbagliato, ma nel momenti giusto, riesce a sopravvivere all’assalto di un vasto numero di infetti. Questo gli permette di entrare in contatto con un gruppo di combattenti, disposti a fare qualsiasi cosa per sopravvivere. Un pensiero condiviso anche dal nostro protagonista, che decide di aiutare gli esseri umani nella loro lotta contro i non-morti.

La trama del titolo targato Vertigo Games non brilla certo per innovazione o carisma, ma riesce però a far sentire il giocatore parte di qualcosa di più grande. Una volta mossi i primi passi nell’hub di gioco, dal quale possiamo far partire del varie missioni, si ha effettivamente la percezione di essere un superstite disposto a combattere con le unghie e con i denti per non finire divorato o per non morire di stenti. Il comparto narrativo accompagna il giocatore per tutta la durata dell’avventura, che ruota attorno alle tre ore.

FUOCO. FUOCO! APRITE IL FUOCO FUOCO!!!

In After the Fall la vita è abbastanza semplice: bisogna sparare verso tutto ciò che si muove. Che sia insieme ad altre tre bot o ad altrettanti giocatori, l’obiettivo rimane sempre lo stesso: sterminare orde di infetti per ottenere punti e sbloccare così armi via via più potenti. Si tratta di un meccanismo che funziona alla perfezione, complice un ottimo matchmaking tra tutte le piattaforme VR e un feeling delle armi davvero sensazionale. Un plauso soprattutto ai grilletti adattivi di PlayStation VR2, infatti, che riescono a far vibrare la nostra mano in seguito a ogni colpo, regalando così enorme soddisfazione.

Segnaliamo che, nonostante la possibilità di affrontare gli altri giocatori nel Team Deathmatch, l’opera di Vertigo Games rischia di venire a noia abbastanza rapidamente. Gli stimoli ci sono, grazie anche a due nuove mappe presenti in questa versione inedita, ma le azioni che ci troviamo effettivamente a compiere sono più o meno sempre le stesse. Un po’ come se fossimo a bordo di una giostra, che ci permette di fare quanti giri vogliamo, ma che rischia di non divertire più dopo una cinquantina di “partite”. Ovviamente si tratta di un pensiero soggettivo, dato che gli appassionati di bocche da fuoco potrebbero trovare grande interesse nel potenziare gradualmente tutte le armi e dare così vita al proprio armamentario per abbattere gli zombie.

QUANDO L’IMMEDESIMAZIONE FA TUTTO

Da un punto di vista grafico, After the Fall: Complete Edition su PlayStation VR2 risulta essere un vero e proprio gioiellino. Sia chiaro: i modelli 3D potrebbero essere più rifiniti, ma la qualità delle lenti del nuovo visore Sony permette di avere una risoluzione sempre pulitissima e molto chiara. A questo si aggiunge un comparto sonoro di qualità che, pur non essendo rivoluzionario, ci permette di affrontare orda dopo orda con la giusta adrenalina nelle vene.

Segnaliamo, infine, una grande quantità di opzioni per personalizzare l’esperienza in realtà virtuale e, allo stesso tempo, un’ottima implementazioni delle feature del nuovo visore di Sony. Nello specifico, i dev hanno pensato a un modo per ricaricare e combattere gli infetti in rapidità, sacrificando però l’immedesimazione. I più coraggiosi, comunque, potranno svuotare il caricatore, prepararne uno nuovo e scontrarsi con i non-morti nel modo più realistico possibile: interagendo con il proprio corpo.

After the Fall: Complete Edition è uno degli shooter VR più interessanti degli ultimi anni. Il gunplay e il comparto grafico riesce a spiccare rispetto alla media e il titolo da il meglio di sé in compagnia di altre tre amici. Se cercate un prodotto narrativo e rilassato vi consigliamo di guardare altrove, ma se amate la frenesia di Left 4 Dead e volete spremere la vostra nuova periferica per la realtà virtuale, l’opera di Vertigo Games è esattamente quello che state cercando.

VOTO 8

Tipologia di gioco After the Fall: Complete Edition è uno sparatutto in prima persona a orde, dove il giocatore può far squadra con altri tre utenti e sparare a migliaia di infetti.