Fitness Boxing Fist of the North Star

Nel mondo dei videogiochi, non è per niente strano imbattersi in titoli su licenza. Che siano avventure action, musou, gacha o semplicemente dei picchiaduro, è semplice scontrarsi con le licenze Shueisha nel corso dell’anno. É invece decisamente più raro imbattersi in titoli su licenza come Fitness Boxing: Fist of the North Star, gioco d’allenamento fisico sviluppato da Imagineer. Il titolo offre una finestra inedita sul mondo post apocalittico ideato da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara negli anni ’80.

Disponibile dall’inizio di marzo in esclusiva per Nintendo Switch, Fitness Boxing: Fist of the North Star promette di far sudare il giocatore, sfruttando le notevoli capacità in combattimento di Ken il guerriero e famiglia.

Una piccola premessa prima di gettarci nel mondo di Fitness Boxing: Fist of the North Star. La serie Fitness Boxing, e i giochi fitness in generale, non hanno la pretesa di sostituire allenatori o professionisti del mestiere, ne tantomeno palestre o simili. Sono una scusa per fare movimento interattivo ogni giorno (o quasi) e presentano diversi avvertimenti, invitando il giocatore a non sforzarsi oltre il necessario.

Fitness Boxing, allenamento nel mondo di Fist of the North Star

La serie Fitness Boxing ha debuttato nel 2018 su Nintendo Switch, sempre a opera di Imageneer. Per questo terzo capitolo però, si spoglia delle vesti delle silhouette senza volto per abbracciare l’estetica di Tetsuo Hara. Così, ogni volta che accederemo al gioco, troveremo un’entusiasta Kenshiro ad attenderci, di fianco a un calendario e alle (poche) opzioni di gioco. Quello che colpisce fin da subito, come un pugno inaspettato, è che l’intero titolo è stato tradotto in italiano, sia nei testi che nel doppiaggio.

Kenshiro ha ovviamente la voce di Lorenzo Scattorin, come nelle produzioni dell’ultimo decennio, e lo stesso si può dire per Toki, che può contare su un maestoso Ivo de Palma. Se sul doppiaggio generale non abbiamo praticamente alcuna critica, lo stesso non si può dire dell’adattamento, con qualche strafalcione tradotto letteralmente dall’inglese e qualche infelice “distruggi il grasso” che potrebbe passare come un insulto.

©2023 Imagineer Co., Ltd.

©Buronson & Tetsuo Hara/COAMIX 1983 Approved No. EB-212

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo

Tornando al gioco, Fitness Boxing: Fist of the North Star è composto da tre modalità principali. La Routine giornaliera, ci permette di fare sessioni di allenamento della durata che più ci compiace, al fianco di uno dei cinque allenatori della serie animata. Ogni Routine si aprirà e chiuderà con una sessione di stretching, per scaldare e raffreddare come si deve i muscoli.

A differenza di quanto succede con software come Ring Fit Adventure, in Fitness Boxing: Fist of the North Star, i protagonisti assoluti saranno gli arti superiori. Proprio qui c’è il primo inciampo per il gioco di Imagineer, che molte volte non riesce a leggere il movimento dei Joycon quando ci viene richiesto di abbassarci o di fare uno squat. Si può ovviare a questo problema nelle opzioni, decidendo di ritardare il movimento o proprio di non eseguirlo.

Una volta terminata la Routine giornaliera, ci verrà data una valutazione dal nostro allenatore, con una serie di statistiche che coincideranno con un’ipotetica età fisica. Procederemo poi ad applicare un timbro sul calendario, mettendo K.O. un povero fuorilegge.

Battaglie al fianco di Kenshiro

La seconda modalità di Fitness Boxing: Fist of the North Star permette invece di eseguire un allenamento libero, inserendo gli esercizi che preferiamo, e dandoci così una libertà ulteriore nell’organizzazione.

La terza e ultima modalità è decisamente la più interessante, soprattutto per gli amanti di Kenshiro. Si tratta della modalità Battaglia, e sono praticamente una serie di lotte che ci porteranno ad affrontare i personaggi più importanti del brand. Non solo, alcuni di questi potranno diventare i nostri allenatori una volta sconfitti, andando a sostituire il buon Ken nel menù principale.

Ogni capitolo della modalità è composto da cinque diverse battaglie, in cui dovremo far fuori almeno una ventina di fuorilegge per avere la meglio. Il tutto culminerà in uno scontro col boss, una sorta di esame finale delle tecniche apprese fino a quel momento.

Ovviamente non aspettatevi di poter fare lunghe sessioni a Fitness Boxing: Fist of the North Star. Il gioco ci tiene a precisare di non sforzarsi troppo e di venir preso con la giusta cautela. Fate allenamenti costanti per il tempo che più ritenete opportuno, anche perché oltre a portare a termine la modalità battaglia, sbloccando così gli allenatori aggiuntivi, non c’è una vera e propria conclusione.

Se cercate un titolo per fare movimento in casa, e al contempo, siete anche fan della divina scuola di Hokuto, Fitness Boxing: Fist of the North Star è ciò che fa al caso vostro. Preso con le giuste dosi, il gioco di Imageneer vi terrà compagnia per mesi, schiodandovi dal divano anche solo per prendere a pugni l’aria.

VOTO 7.5

Tipologia di gioco Fitness Boxing: Fist of the North Star è un gioco d’allenamento in cui gli allenatori sono sostituiti dai personaggi di Hokuto no Ken.