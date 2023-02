Il primo aggettivo che viene in mente se si pensa a Hi-Fi Rush è sicuramente “Sorprendente”. Non per il gioco in sé, o almeno non solo, ma per come è arrivato tra le mani dei giocatori lo scorso 25 gennaio. Nel primo evento videoludico di Microsoft del 2023, Tango Gameworks ha presentato a sorpresa il suo nuovo gioco, completamente diverso da quanto fatto in precedenza dal team.

La sorpresa però non è finita con un trailer. Hi-fi Rush viene reso disponibile da subito, e viene integrato persino nel catalogo Game Pass, sia su Xbox Series X|S che PC. Ma che cos’è Hi-fi Rush? Principalmente uno Stylish Action con una particolarità ben precisa: sfruttare il ritmo della musica che ci circonda per proseguire e accumulare sempre più punti. Disponibile anche in versione Deluxe, con l’aggiunta di costumi esclusivi per il protagonista, ecco cosa vi aspetta in Hi-Fi Rush.

A tutto Ritmo!

Chai è disoccupato, ha un braccio inutilizzabile e sogna da sempre di diventare una rockstar. Entra a far parte del progetto Armstrong, la nuova campagna della Vandelay, la società di robotica più famosa del mondo. Qualcosa durante l’innesto del braccio va però storto, Chai viene etichettato come Difetto e costretto a scappare dalla sicurezza. Mentre fugge incontra però Peppermint e la gatta robotica 808, scoprendo che la Vandelay ha un piano per fare il lavaggio del cervello all’intera umanità. Il nostro eroe metterà quindi insieme una squadra di ribelli pronti a tutto per fermare la Vandelay tra un assolo e una boss battle a colpi di musica.

Nonostante sia una storia piuttosto classica, i protagonisti di Hi-Fi rush sono capaci di conquistare dopo poche inquadrature, grazie a dialoghi pieni di brio e dalla battuta pronta. Questo aspetto si riflette anche sul world building, dando spessore anche ai robot assistenti sparsi per le mappe. Molto apprezzate anche le rotture della quarta parete, soprattutto perché imprevedibili.

Prima ancora del gameplay però, è obbligatorio parlare della colonna sonora di Hi-Fi Rush. Tango Gameworks mischia pezzi originali accattivanti a brani famosi, sfruttando tra gli altri anche canzoni dei Nine Inch Nails e dei The Prodigy. Brani che si adattano splendidamente alle battaglie e che ne diventano spesso protagonisti grazie a ciò che succede a schermo.

L’aspetto stupefacente però, è che anche una volta finita l’avventura principale, Hi-Fi Rush offre tanti altri contenuti . Da una nuova difficoltà solo per Maestri del Ritmo, a zone segrete da esplorare nei livelli, fino a una torre a ondate e costumi bonus per tutti i membri della squadra. Una valanga di contenuti a un prezzo che definire competitivo sarebbe un eufemismo (29,99 € per l’edizione base e 39,99 € per quella deluxe).

Stylish Rhythm Action

Il sistema di combo di Chai è integrato con il ritmo di gioco: più andrete a tempo, più danno infliggerete all’avversario. Nel corso delle battaglie, otterrete una serie di accessori e abilità che vi permetteranno di espandere dapprima il parco mosse di Chai, e in seguito anche l’uso dei comprimari. Il tutto si mischia in un mix dove ogni personaggio è uno strumento da utilizzare al momento giusto per sgominare i nemici. Poco importa che siano dotati di scudi fisici, barriere o elementi naturali. C’è sempre un amico pronto a dare una mano a Chai e a proseguire le combo di battaglia.

Hi-Fi Rush non sommerge il giocatore di nozioni, anzi, gliele somministra man mano, sotto forma di test, enigmi ambientali o battaglie. Questo amplifica in positivo il senso di progressione, dandoci il tempo di imparare ogni nuova tecnica e utilizzarla al meglio negli scontri successivi o quando vorremo riprovare uno stage nel post game. Ogni battaglia coi boss lascia il segno ed è diversa, evitando uno spiacevole effetto dejavù a volte killer di queste esperienze.

Non lasciatevi però spaventare dalla componente Rhythm Game. Se da un lato è vero che per fare più danno e ottenere punteggi migliori dovrete per forza imparare il ritmo di gioco, con i suoi diversi trigger e stimoli visivi e sonori, dall’altro Tango Gameworks è riuscita a venire incontro anche a coloro che mancano completamente d’orecchio musicale. Hi-Fi Rush offre infatti una serie di feature che si adattano al vostro livello di bravura coi giochi musicali. Opzioni che vanno da un metronomo a schermo più grande di 808, alla possibilità di modificare i QTE mettendovi la pressione del solo tasto X. Il ritmo del gioco si adatta comunque a quello del giocatore, ricalibrandosi dopo un’errore. Questo vi permette di provare a trovare il vostro tempo, mentre sgominate le ondate di Robot della Vandelay.

Un cartone animato da giocare

Se avete Xbox Game Pass e amate il genere, probabilmente avrete già avviato Hi-Fi Rush e ve ne sarete resi conti da soli. Il titolo di Tango Gameworks è un cartone animato in movimento, che riesce a passare dalle cutscene all’azione in tempo zero e quasi senza accorgersene. Spaventoso come ogni elemento del mondo di Chai sia vivo e si prenda il suo spazio con colori accesi, rumori, o semplicemente standosene lì sullo sfondo a osservarci. Un lavoro che si rispecchia non solo nella già lodata colonna sonora originale, ma anche nel doppiaggio italiano che, con qualche piccolissima eccezione, migliora ulteriormente l’esperienza.

Quello in cui spesso gli Stylish Action inciampano e dove invece Hi-Fi rush fa incredibilmente bene è la gestione della telecamera. Non mi riferisco ovviamente solamente alla regia delle cutscene o delle mosse finali, ma anche alla lettura del campo di battaglia. C’è sempre un input visivo che permette di reagire col giusto tempismo in caso di attacchi a distanza, migliorando l’esperienza di gioco anche alle difficoltà più alte. La leggibilità degli scontri è dovuta ovviamente anche alla semplicità delle arene, che la maggior parte delle volte sono quadrate o circolari. Buono anche il level design delle sezioni platform, che giocano spesso con ostacoli da schivare a ritmo e piattaforme a tempo. Il contorno all’azione, con una manciata di collezionabili e potenziamenti da racimolare nascosti più o meno bene nella Vandelay. A margine, avrei gradito qualche enigma ambientale in più che spero di ritrovare nel sequel (se mai ci dovesse essere).

La potenza dello shadow drop di Hi-Fi Rush

Sembra stupido ribadirlo, ma la presenza di Hi-Fi Rush nel Game Pass fin dal trailer d’annuncio è stato probabilmente uno dei punti di comunicazione più forti di Microsoft. Dopo un fine 2022 silenzioso, costellato da annunci mancati a causa dei movimenti finanziari del colosso di Redford, il 2023 sembra partire col botto. Non solo si tratta della prima IP di Bethesda a uscire sotto la bandiera verde Microsoft, ma allo stesso tempo è un gioco valido e ottimo sotto praticamente ogni punto di vista.

In ogni modo lo si guardi, Hi-Fi Rush è una sorpresa. Un titolo che dimostra come un team che abbandona la sua comfort zone può colpire nel segno, con un gioco colorato, divertente e appagante. Un’occasione più che ottima di avvicinarsi al genere e di rimanerne soddisfatti, colpo dopo colpo, rigorosamente a tempo di musica.

VOTO 9.2

Tipologia di gioco Hi-Fi Rush è un action con meccaniche da rhythm game, sviluppato da Tango Gameworks.