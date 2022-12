Quando nel 1992 comparvero per la prima volta i, il pubblico americano percepì il grande potenziale di questo nuovo gruppo di supereroi. Un gruppo destinato a vivere avventure sovrannaturali, durante le quali gli sceneggiatori potevano giocare con i tópoi del genere horror e mettere in campo alcuni personaggidall’innegabile carisma. Basti pensare a come il team originario fosse composto da un cast per metà sconosciuto, mentre per l’altra metà dai due),. Un team niente affatto male.

Sono passati trent’anni e, dopo una serie di posticipi, Firaxis Games è riuscita finalmente a pubblicare Marvel’s Midnight Suns, trasposizione videoludica del team sopra citato, con il quale condivide anche alcuni membri del gruppo. L’attesa è stata davvero estenuante, grazie alla nomea ottenuta dalla software house americana. Gli autori di XCOM e Civilization, infatti, sono ben noti per dare vita a titoli profondi, longevi e in grado di creare assuefazione. Se a queste caratteristiche ci abbinate lo stile dei supereroi Marvel, ecco che ci troviamo di fronte a una ricetta potenzialmente esplosiva.

Nelle scorse settimane ci siamo tuffati all’interno di questa nuova opera di Firaxis, finendo per venire assorbiti dalla quantità di azioni da compiere e di missioni da affrontare. Se siete curiosi di scoprire assieme a noi se ne è valsa davvero la pena di aspettare tutto questo tempo, non dovete far altro che continuare a leggere la nostra recensione!

I SOLI DI MEZZANOTTE

La narrativa di Marvel’s Midnight Suns parte da una base comune con quella del fumetto: l’arrivo sulla Terra di Lilith, la madre di tutti i demoni. Questa potente creatura è intenzionata a riportare in vita il dio antico Chthon e per riuscirci sembra disposta a fare qualsiasi cosa. Dopo aver devastato il Sanctum Sanctorum di Strange, ha quindi inizio la sua scalata al potere. Per fare ciò, grazie ai suoi poteri, manipola la mente di alcuni supercriminali, formando una squadra di posseduti da affiancare a quella dell’Hydra. Il gruppo terroristico è da tempo, infatti, che punta alla resurrezione delle forze del male e sembra finalmente aver raggiunto il proprio obiettivo. Nel tentativo di fermare questa invasione, gli Avengers sono costretti a unire le forze con il gruppo dei Midnight Suns e, in particolare, con Hunter, discendente proprio della regina dei demoni.

La trama messa in piedi da Firaxis Games non è certo delle più originali, ma non per questo risulta poco accattivante. Il team americano dimostra di aver “fatto i compiti”, studiando background e psicologia di ogni singolo personaggio dell’universo Marvel. Questo è evidente da una caratterizzazione maniacale di tutto il cast, che i fan dei fumetti si troveranno ad amare incondizionatamente. Ogni singolo elemento di trama, sia esso un documento, una cut-scene o un oggetto lasciato sullo sfondo, proviene da qualche storia della Casa delle Idee. Impossibile non rimanere ammaliati di fronte a tanto rispetto nei confronti del materiale originale. Un rispetto tale che è davvero difficile ricordarci un titolo Marvel tanto devoto ai fumetti che hanno dato vita a tutto quanto.

Al di là dell’ottimo fan service, la storia e i rapporti tra i personaggi germogliano ora di gioco dopo ora di gioco. Il nostro avatar, Hunter, dovrà stringere legami con tutto il team dei Midnight Suns, alternando battaglie a piacevoli chiacchierate. Le innumerevoli attività secondarie servono infatti per farsi amici tutti i membri del team, caratteristica che avrà ovviamente anche un’influenza ludica. Se dovessimo fare un paragone per farvi capire come si incastra bene la narrativa con il gameplay, potremmo tranquillamente citare Persona 5. Esattamente come nell’opera Atlus, nel titolo di Firaxis ci si trova di fronte a grandi quantità di testo, che potremo interrompere a nostro piacimento per gettarci nell’azione.

CREDERE NEL CUORE DELLE CARTE

Marvel’s Midnight Suns è sì uno strategico in stile XCOM, ma la sua peculiarità sta nell’essere costruito su di un valido combat system basato sulle carte. Ogni personaggio ha un mazzo che potremo personalizzare che contiene diverse mosse. Mosse che, durante ogni turno di gioco, saranno pescate in modo randomico, spingendo il giocatore a fare del proprio meglio per vincere la sfida con quanto offerto dalla fortuna. Sfide che, tendenzialmente, saranno costituite da team di tre personaggi, anche se non manca qualche sorpresa e/o modalità extra. Ma non prendete paura: i dev hanno inserito diversi trucchi per fare in modo che il gioco non diventi una sorta di roulette.

Al giocatore è dato un numero di ripescaggi, nel caso le carte ottenute non fossero di suo gradimento, e la possibilità di interagire con gli oggetti sparsi sul campo di battaglia. Il mix tra movimenti, interazioni con lo scenario e carte da giocare crea un delicato equilibrio che riesce a dare assuefazione, donando alle battaglie quel pizzico di casualità in più in grado di dare sempre la sensazione di poter superare qualsiasi ostacolo.

È interessante notare, però, che gli sviluppatori hanno posto particolare attenzione all’approccio offensivo delle battaglie, trascurando volutamente quello difensivo. In Midnight Suns non sono previste le coperture e, di conseguenza, si è portati ad agire con maggiore aggressività. Si tratta di una scelta che potrebbe non piacere a tutti, ma che abbiamo trovato estremamente coerente con la natura del titolo. Una natura che punta a tirare fuori il meglio di ognuno dei tredici eroi, tutti caratterizzati da un combat system differente, ma sempre appagante.

IL CAMPO BASE

Quando non sarete impegnati a combattere le forze del male, potrete esplorare il vostro campo base: l’Abbazia. Nell’Abbazia è possibile chiacchierare con i vari compagni di squadra, tessere rapporti d’amicizia, scovare segreti sul passato di Hunter, potenziare il proprio equipaggiamento e arredare la propria camera da letto. Per non parlare della moltitudine di attività che sarà possibile svolgere per perfezionare la propria squadra. Si va dalla creazione di carte alle sfide personali per ogni supereroe. Insomma: la quantità di cose da fare saprà travolgervi. Annoiarsi giocando a Marvel’s Midnight Suns è praticamente impossibile.

Nelle quaranta ore (circa) necessarie a completare la main quest, vi unirete a club del libro, darete bizzarre feste di compleanno e risolverete semplici puzzle ambientali per ottenere nuovi costumi e nuovi poteri. Ogni nostra azione comporta una ricompensa e questa caratteristica è così bene implementata da spingervi a non mollare mai il pad. I ragazzi di Firaxis hanno messo in piedi un loop ludico davvero sensazionale, che ci ha spinti ad amare tanto i momenti più d’azione, quanto quelli più tranquilli.

NEXT-GEN VS MULTIPIATTAFORMA

Lo ammettiamo: il primo impatto grafico con Marvel’s Midnight Suns non è stato dei migliori. Un po’ per la bassa risoluzione dei filmati iniziali e un po’ per i modelli dei personaggi non particolarmente raffinati, inizialmente non siamo rimasti certo a bocca aperta. I dev americani hanno però preferito sacrificare la pura potenza in cambio di una maggior scalabilità dell’immagine. Il titolo, infatti, è disponibile non solo su piattaforme PlayStation e Microsoft, ma anche su Nintendo Switch. Ecco che, di conseguenza, il risultato grafico raggiunto ci è sembrato il perfetto compromesso per riuscire a soddisfare tutti.

Buono il comparto sonoro, che presenta musiche in grado di accompagnare il giocatore e un doppiaggio in inglese dalla qualità più che discreta. Nulla in grado di risultare davvero memorabile, ma abbastanza per non darci fastidio nemmeno per un istante. Sono presenti, fortunatamente, i sottotitoli in italiano, feature che permetterà a molte persone del nostro Paese di vivere questa esperienza dove gameplay e narrativa si fondono magistralmente.

Marvel’s Midnight Suns sprizza energia da tutti i pori. Un titolo in grado di creare seria assuefazione e del quale non potremo fare a meno per i prossimi mesi. Un’affermazione vera soprattutto in vista dei DLC del 2023, che aggiungeranno nuove storie e nuovi personaggi. Firaxis Games ha colpito ancora e lo ha fatto con estrema precisione, mirando al nostro piccolo cuoricino nerd. Se anche voi amate i personaggi Marvel o gli strategici a turni, non pensateci due volte: Midnight Suns è il titolo da farsi come regalo di Natale.

VOTO 8.5

Tipologia di gioco Marvel’s Midnight Suns è uno strategico a turni forte di un combat system basato su differenti mazzi di carte.