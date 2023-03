Titoli come Puzzling Places hanno la straordinaria capacità di far sorprendere i videogiocatori con estrema semplicità. Dopotutto la magia della “realtà virtuale”, come si evince anche dal nome, sta proprio in questo suo tentare di unire mondi virtuali, che per certi versi potremo anche assimilare ai sogni, con la nostra realtà. Per questo anche attività come la navigazione a bordo di un Kayak ci appaiono avvincenti, visto che si tratta di un’esperienza lontana dalla quotidianità di molte persone.

Siamo consapevoli che realizzare puzzle in tre dimensioni sia, invece, un po’ più alla portata di tutti, ma è innegabile che i ragazzi di Realities.io siano riusciti a creare un prodotto tanto vario, quanto appagante. Dopo aver completato una ventina di puzzle, abbiamo finalmente messo insieme i pezzi per poter scrivere questo articolo. Se volete scoprire insieme a noi se Puzzling Places vale i circa 20 euro necessari per l’acquisto, non dovete far altro che continuare a leggere.

L’ATMOSFERA CHE NON TI ASPETTI

Parlare di comparto narrativo in un titolo basato sulla costruzione di puzzle in 3D non ha ovviamente senso, ma ci teniamo a evidenziare come gli sviluppatori siano riusciti a lavorare molto bene sull’atmosfera. Durante ogni sessione di gioco, infatti, è possibile regolare la palette cromatica del mondo che ci circonda. Inutile dire che le luci al neon riescono a donare al tutto un mood soffuso davvero piacevole, accompagnato poi dai suoni dei vari modelli tridimensionali.

In base a quello che si sta costruendo, infatti, è possibile udire degli effetti audio unici. State realizzando una casa infestata? Aspettatevi risate malefiche e cigolii. Avete preferito lavorare a una facciata di una via durante il periodo di Natale? Ecco che i potrete percepire il brusio delle persone e i suoni dei campanelli dei negozi che permettono di immaginare il viavai di gente. Si tratta di una scelta che abbiamo davvero apprezzato e che ci ha permesso di rilassarci come non accadeva da diverso tempo.

ESATTAMENTE IL GAMEPLAY CHE TI ASPETTI

Da un punto di vista ludico, invece, Puzzling Places rispetta tutte le promesse. Il giocatore si troverà in un’area digitale e dovrà afferrare i vari pezzi dei puzzle per dare vita a magnifiche opere in tre dimensioni. I ragazzi di Realities.io sono però riusciti a dare ai giocatori una grande libertà d’azione. Ognuno dei puzzle sarà disponibile in 25, 50, 100, 200, 400 o, in esclusiva per questa versione, 1000 pezzi. In base alle proprie capacità, quindi, sarà possibile tuffarci in questa esperienza rilassante.

Grazie alla tecnologia di PlayStation VR 2, inoltre, è possibile evidenziare il pezzo che si vuole prendere grazie al tracciamento oculare. Una scelta che semplifica di molto le nostre azioni e che ci ha permesso di non trovarci mai sommersi da pezzi inutilizzati ai quali dover trovare posto. Il gioco base offre 26 diversi puzzle, ma gli sviluppatori hanno pubblicato già i 12 DLC usciti per le altre piattaforme, permettendo al titolo di superare i 90 puzzle complessivi. Un numero che, viste poi le varianti in base ai pezzi, potrebbe tenervi occupati per davvero molto tempo.

PROVARE PER CREDERE

I modelli 3D dei vari puzzle sono davvero curati in ogni minimo dettaglio, sia per quanto riguarda gli interni, che per quanto riguarda gli esterni. L’interfaccia è semplice e intuitiva, mentre il comparto sonoro è minimale, ma funzionale. Insomma: l’esperienza di gioco offerta da Puzzling Places è davvero unica e ci sentiamo di consigliarla a tutti coloro che cercano un titolo che vi faccia riposare la mente tra un videogioco frenetico e l’altro.

In occasione dell’uscita del nuovo visore targato Sony, gli sviluppatori hanno poi rilasciato anche una demo gratuita che ci permette di provare due diversi puzzle. Se siete entrati in possesso di PlayStation VR 2, non possiamo far altro che consigliarvi di provarla, per scoprire se investire i vostri soldi nell’opera di Realities.io.

Per quanto ci riguarda, ci sentiamo di promuovere Puzzling Places su tutta la linea. Dopotutto, pur senza rivoluzionare il mondo dei videogiochi, offre numerose ore d’intrattenimento nel modo più semplice possibile, con diversi accorgimenti che non possiamo che premiare. E, talvolta, non serve aggiungere altro.

VOTO 8

Tipologia di gioco Puzzling Places è un gioco VR che permette al giocatore di costruire dei puzzle in tre dimensioni del numero dei pezzi personalizzabile.