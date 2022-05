“Benvenuti a Robo Wars, patria di stupefacenti Robot, bellissime arene e violenza!”

È questo il messaggio che accompagna sugli scaffali digitali di Nintendo Switch il colorato Robo Wars. Un action platformer ad arene in cui due giocatori si spareranno fino a ridurre l’avversario in un ammasso di circuiti inermi. Con poco meno di 7 euro Mobilway Games e Simplicity Games trascinano il giocatore in un’arena portatile, in quello che è a tutti gli effetti un gioco mobile. In un periodo in cui il mercato non propone troppe nuove uscite, Robo Wars non riesce ad assestare il colpo finale, rimanendo purtroppo uno dei tanti titoli da scaricare.

Al primo avvio del gioco ci vengono illustrati brevemente i comandi di battaglia e come gestire i nostri Robot. Ci vengono dati un guerriero e una pistola base e ci vengono aperte le porte alla prima delle dieci arene disponibili. Ogni stage per essere completato richiede dieci vittorie, che vengono visualizzate a schermo nell’hub principale.

Ogni avversario è sempre leggermente più forte del precedente (il tutto viene gestito con dei livelli d’esperienza) e ci ricompenserà con uno scrigno (di cui parleremo tra poco). Una volta vinti i dieci scontri si avrà accesso all’arena successiva, ma potrete comunque continuare a combattere nei luoghi già completati. Le arene purtroppo sono tutte molto simili, con un cambio solo nello sfondo con cui non potrete comunque interagire. Si differenziano per piattaforme e barili esplosivi generati casualmente a ogni round, ma niente di incredibile o mai visto.

E lo stesso purtroppo si può dire anche dei combattenti. La differenza tra ogni robot è solamente estetica, mentre quella della potenza la fa solamente l’arma da fuoco scelta. Durante la battaglia dovrete fare attenzione a tre elementi a schermo per portarvi a casa la vittoria. ll carburante, che vi permette di muovervi in aria e raggiungere piattaforme sopraelevate. Le munizioni, che si ricaricano col tempo o possono diventare infinite grazie a un oggetto generato randomicamente. Gli oggetti compariranno dall’alto e potranno dare una mano all’utente nel resistere o abbattere definitivamente l’avversario.

Nella sfida a due giocatori potrete utilizzare qualsiasi robot e arma fin dal primo avvio, mentre per sbloccarli nella modalità single player dovrete raccogliere delle determinate gemme. Ed è qui che entrano in scena le loot box di Robo Wars.

Le Loot Box di Robo Wars

Se per potenziare le caratteristiche generali dei Robot basteranno delle gemme ottenibili anche completando gli scontri, per ottenere nuovi combattenti e armi dovremo aprire le loot box. Ci verrà data una loot box di una delle tre rarità disponibili dopo ogni scontro vinto. Ognuna di queste avrà un timer reale da rispettare prima di svelarne il contenuto. È ovviamente possibile aprirle subito con la valuta di gioco, anche perché si possono possedere fino a un massimo di quattro scatole contemporaneamente. Il lato positivo di queste loot box è che sono acquistabili con valuta in-game. Robo Wars infatti non presenta microtransazioni (nel nostro Paese).

Si tratta di una mossa buona per dare l’illusione ai più piccoli di aprire collezionabili senza però pesare sulle tasche dei genitori. Nelle loot box è possibile trovare gettoni per sbloccare i robot e le armi o enormi cifre di denaro, con cui potrete non solo potenziare le statistiche singole, ma anche ovviamente comprare loot box più rare.

Nonostante Robo Wars si lasci giocare senza troppi problemi, non riesce mai a convincere del tutto. Si tratta di un gioco sufficiente che mette in campo degli elementi basilari, con un sistema di loot onesto ma facilmente completabile nel giro di un pomeriggio. La sua natura mordi e fuggi lo rende idoneo alla modalità portatile di Nintendo Switch, anche grazie al supporto del touchscreen. Nell’immenso catalogo dell’ibrida della casa di Kyoto però, troverete sicuramente qualcosa di più adatto al vostro gusto.

VOTO 6

Tipologia di gioco Robo Wars è un platform action a due giocatori in cui potrete potenziare i diversi Robot con armi e statistiche per sconfiggere gli avversari.