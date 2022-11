Il 2022 è stato sicuramente l’anno della rinascita di. Il team si è infatti preso una pausa dall’uscita stagnante e annuale, proponendo qualcosa di nuovo e fresco conIl team riparte dal loro primo titolo su licenza, quello che nel 2005 lasciò tutti a bocca aperta, dimostrando che sugli scaffali c’era spazio per videogiochi adatti a tutti. Una freschezza che però si è persa con gli anni, e con l’aumentare dei prodotti a scapito di una qualità non sempre all’altezza.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ha rappresentato la redenzione del team.TT Games ha raccolto tutte le cose migliori fatte negli ultimi 15 anni e le ha messe in un solo videogioco. Dimostrando al pubblico che ha ancora qualcosa da dire. Nel corso di questi mesi, il titolo si è arricchito con alcuni personaggi extra, presi dalle ultime produzioni di Star Wars, assenti per forza di cose dai nove film principali. A inizio autunno poi, l’annuncio del secondo season pass, pubblicato in concomitanza con un’inedita Galactic Edition.

Cosa c’è nella Galactic Edition di LEGO Star Wars?

Pensata principalmente per coloro che non hanno ancora messo le mani su LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, la Galactic Edition è una sorta di edizione Game of the Year. Una sorta di edizione completa che comprende già tutti i DLC usciti e quelli che arriveranno nelle prossime settimane. Sfortunatamente, i diversi pacchetti riguardano solo i personaggi e non aggiungono nuovi livelli all’esperienza.

Quindi, anche se potrete impersonare il Mandaloriano o Jyn Erso, non ci sarà modo di rivivere le gesta della serie tv o di Rogue One, e vi dovrete limitare a ripercorrere i nove film, o le molteplici attività secondarie sparse nella galassia. Nel mentre che stiamo scrivendo questo speciale, sono stati pubblicati i primi due pacchetti del secondo season pass. Star Wars: Clone Wars aggiunge il Capitano Rex, Darth Maul, Asajj Ventress, Savage Opress e Gar Saxon. Il pacchetto personaggi LEGO Star Wars: Vacanze Estive permette di utilizzare invece le divertenti versioni festive di Obi-Wan Kenobi, Darth Vader e Finn in camicia hawaiana, Palpatine in costume e R2-D2 con un maglione natalizio.

Mancano all’appello altri quattro pacchetti: Star Wars: Rebels arriverà il 15 novembre e aggiungerà al gioco Sabine Wren, Ezra Bridger, Grand’ammiraglio Thrawn, Kanan Jarrus e Hera Syndulla. Disponibile lo stesso giorno anche quello dedicato a Obi-Wan Kenobi, che includerà Ben Kenobi, Darth Vader, Reva Savander (la Terza Sorella), il Grande Inquisitore e il Quinto Fratello. Infine il 29 novembre sarà il turno del pacchetto personaggio dedicato ad Andor, in occasione del finale di stagione, che andrà ad aggiungere Andor, Luthen Rael, Syril Karn, il Supervisore Dedra Meero e Bix Caleen. Nello stesso giorno sarà disponibile anche l’ultimo pacchetto Star Wars: The Book Boba Fett che includerà Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto, e The Armorer.

La scelta giusta

Se possedete già la versione originale uscita lo scorso aprile, non temete. I contenuti della Galactic Edition di LEGO Star Wars sono infatti acquistabili separatamente semplicemente come pacchetto DLC. Il nostro consiglio però, è di procedere all’acquisto solamente se vi è rimasto ancora qualcosa da completare, proprio perché non c’è alcuna aggiunta alla storia. Certo, sfidare Anakin su Mustafar con un Obi-Wan in camicia a fiori potrebbe valere il prezzo del biglietto.

Si tratta più di un contenuto di flavour, pensato proprio per i fan della saga. Anche i poteri dei personaggi inediti, si basano ovviamente su quanto di già visto nel gioco principale. Ovviamente, se invece siete al vostro primo incontro con LEGO Star Wars, la Galactic Edition è la scelta più conveniente. Potrete così vivere l’esperienza completa, giocando in modalità libera con chiunque preferiate. Volete affrontare Maul con Ahsoka alla fine della Minaccia Fantasma? Potete farlo. Volete distruggere la Morte Nera a bordo di uno sguscio? Nessuno ve lo impedisce, e potrete perfino avere Grogu al vostro fianco nell’ultimo scontro con Palpatine!

Insomma, grazie alla Galactic Edition, la galassia di Star Wars è completamente in mano vostra, e starà a voi decidere cosa farci, rigorosamente un mattoncino e un personaggio alla volta.