Uscito in occasione del lancio diè unstand alone che ha saputo farci innamorare ancora di più della reinterpretazione del mondoattuata da. Una reinterpretazione che prende l’essenza dei vari personaggi dell’universo dele la trasporta all’interno di un titolo d’azione frenetico e cinematografico. Questo contenuto aggiuntivo dedicato a, inoltre, perfeziona alcuni elementi di gameplay dell’opera originale, lasciandoci con l’acquolina in bocca in attesa del secondo capitolo in arrivo nel 2023.

A partire da oggi, venerdì 18 novembre, le avventure del nuovo Spider-Man approdano anche su PC, con una serie di migliorie che ne spremono l’intero potenziale. Come siamo ormai soliti fare con tutte le esclusive PlayStation in arrivo su Steam, abbiamo quindi deciso di testarne la bontà sulla nostra fidata Steam Deck, piattaforma ibrida di Valve che ci regala sempre più soddisfazione giorno dopo giorno. Riusciranno le ragnatele di Miles a fare presa anche in portabilità?

LE DIFFICOLTÀ DEL “GRANDE SCHERMO”

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è un’opera esteticamente superba. Un titolo in grado di dare vita a una New York viva, dove i civili camminano tra le strade innevate del periodo che precede il Natale. I modelli tridimensionali dei personaggi dimostrano la padronanza della software house californiana sia lato design, che da quello più tecnico. Questo per dire che stiamo parlando di un gioco graficamente molto elaborato, che difficilmente avremmo pensato riuscisse a girare su Steam Deck.

Abbiamo quindi deciso di collegare la console al Dock ufficiale di Valve, in modo da poterne testare le qualità sul nostro televisore a sessanta pollici. Il risultato, soprattutto dopo aver giocato alla controparte PlayStation 5, è ovviamente inferiore, ma nonostante ciò il titolo rimane godibile e stabile sui trenta fotogrammi al secondo. A risentirne è la soprattutto la risoluzione, dato che Steam Deck raggiunge i 720p, senza neanche ambire al Full HD. Ovvio che, rispetto al 4K e ai 60 FPS, con HDR e Ray-Tracing, la qualità finale risulta nettamente inferiore. Ad ogni modo, confermiamo la nostra idea iniziale: il fatto che un gioco come questo giri su una macchina come la console ibrida di Valve è davvero un mezzo miracolo.

INCANTO E DISINCANTO

Abbiamo quindi deciso di staccare la piattaforma dal Dock, utilizzando Marvel’s Spider-Man: Miles Morales in portabilità. Il risultato è semplicemente sensazionale. Il gioco non solo è bello da vedere (il piccolo schermo aiuta), ma è anche estremamente fluido e appagante da giocare. Se prima pensavamo che fosse un miracolo, con questa prova siamo realmente rimasti incantati. Il titolo tentenna davvero di rado, permettendoci di affrontare l’intera avventura senza mai maledire le divinità del frame rate.

LEGGI ANCHE – Final Fantasy VII Remake, la nostra esperienza su Steam Deck

Com’era logico supporre, il problema principale di giocare al titolo Insomniac in portabilità è la durata della batteria. Con le impostazioni al massimo, siamo riusciti a giocare per un’ora e venti, per poi vedere lo schermo spegnersi. Un risultato non certo esaltante, ma ormai in linea con le grandi produzioni PlayStation. Se questo elemento non vi spaventa e contate di avere sempre un sistema per alimentare la console sottomano, allora non spaventatevi. Si tratta, a tutti gli effetti, dell’unico problema della versione Steam Deck.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è un vero e proprio capolavoro. Un gioiello che, se giocato in portabilità sulla piattaforma Valve, regala immense soddisfazioni. Ovviamente il titolo non aggiunge nulla alla controparte per PlayStation 4 e PlayStation 5, ma siamo molto felici dell’arrivo di quest’opera su PC. In questo modo, infatti, moltissimi altri giocatori potranno mettere le mani su un’opera divertente, appagante e dal tratto cinematografico. Un’opera che tutti gli amanti dell’Uomo Ragno dovrebbero provare e che, magari giocato sotto le coperte con un tè caldo sul comodino, potrebbe tenervi compagnia durante le ferie natalizie.