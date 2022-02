Per gli amanti deiè senza dubbio uno dei titoli più importanti di fine febbraio.

Sviluppate da GUST Studios e pubblicate da KOEI TECMO, le nuove avventure di Sophie e Plachta sono disponibili a partire da oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Qui sotto vi lasciamo il Comunicato Stampa ufficiale, mentre in testa all’articolo lo splendido trailer di lancio.

UNISCITI A SOPHIE E AI SUOI AMICI IN UNA NUOVISSIMA AVVENTURA IN ATELIER SOPHIE 2: THE ALCHEMIST OF THE MYSTERIOUS DREAM, ORA DISPONIBILE

Esplora il mondo onirico di Erde Wiege e scopri il mistero dietro la sua origine

Milano, 25 febbraio 2022 – Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono fieri di annunciare che l’amatissimo JRPG, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, è ora disponibile in tutta Europa su Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC Windows tramite Steam®. Insieme all’annuncio è stato pubblicato un nuovissimo trailer per anticipare la misteriosa nuova avventura che Sophie intraprenderà alla ricerca di una amica perduta.

Sequel di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream dà inizio a una nuova avventura per le eroine Sophie e Plachta. Dopo aver lasciato Kirchen Bell, la città natale di Sophie, il duo scopre un enorme albero identico a quello che Plachta aveva visto in sogno. Mentre si avvicinano, un misterioso vortice le trascina dentro, lanciandole nel mondo onirico di Erde Wiege, separandole. Sophie quindi parte alla ricerca della sua migliore amica e torna a casa, incontrando lungo la strada una varietà di nuovi personaggi che sono pronti a unirsi alla squadra di ricerca. Riuscirà Sophie a trovare Plachta e a scoprire la verità dietro questo misterioso nuovo mondo?

Durante il viaggio, Sophie esplorerà i vasti paesaggi della magica Erde Wiege. Queste terre sono piene di un’abbondanza di risorse e materiali perfetti per l’uso in alchimia, con alcuni punti di raccolta che si distinguono. I principali luoghi di raccolta di nuova introduzione sfideranno i giocatori a un minigioco, se hanno lo strumento di raccolta giusto, e, a seconda del loro risultato, la qualità e il numero di materiali raccolti aumenteranno! Una volta raccolti i materiali, possono essere utilizzati nel sistema di sintesi di della serie Atelier. L’ultimo capitolo utilizza un sistema di sintesi del pannello aggiornato in cui i componenti alchemici sono posizionati strategicamente su di esso per aumentare la qualità dell’oggetto finale e i livelli di effetto.

Quando raccolgono materiali nel mondo, i giocatori noteranno una varietà di diverse creature che vagano per le terre, pronte ad attaccare! Per la prima volta nella serie, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream presenta un battle system che inizia istantaneamente senza tempi di caricamento o schermate separate, consentendo al gioco di scorrere senza interruzioni tra esplorazione e combattimento. Le battaglie sono composte da sei membri del party – tre davanti (la squadra d’assalto) e tre dietro (la squadra di riserva) – con i giocatori che possono cambiare posizione del personaggio a piacimento. Cambiare accuratamente le posizioni dei personaggi e utilizzare le nuove abilità Twin Action e Dual Trigger è fondamentale per sconfiggere mostri più impegnativi. In alcune battaglie, Weather Control può essere utilizzato anche per abbattere i nemici grazie al potere di Madre Natura. Riusciranno Sophie e i suoi amici a sopravvivere alla lotta e trovare Plachta prima che sia troppo tardi

Per maggiori informazioni su Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, visita il sito ufficiale, e segue i canali social su Facebook www.facebook.com/koeitecmogames, Instagram e Twitter @koeitecmoeurope.