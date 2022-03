Sviluppato in collaborazione con gli specialisti dei giochi d’azione PlatinumGames Inc, con combattimenti in co-op fluidi, armi potentissime e uno straordinario stile artistico, il mondo epico di BABYLON’S FALL può essere giocato in solitaria o in gruppi di fino a quattro giocatori*. Dopo il lancio, continueremo a includere nuove modalità di gioco, nuovi contenuti della storia e nuovi tipi di armi senza costi aggiuntivi. SQUARE ENIX ha anche già annunciato che tutti i giocatori di BABYLON’S FALL avranno il Premium Battle Pass gratuitamente durante la Season 1. La demo gratuita, disponibile per i giocatori su PlayStation®5 e PlayStation® 4, ti dà accesso alla sezione iniziale del gioco, a cui potrai giocare gratuitamente sia in solitaria che in co-op cross-play per quattro giocatori. Tutti i progressi e gli achievement verranno trasferiti alla versione completa del gioco.

In BABYLON’S FALL, i giocatori si metteranno nei panni di un gruppo di guerrieri conosciuti come “le sentinelle”, legati a un pezzo d’equipaggiamento speciale chiamato Gideon Coffin, che partono per un’odissea per superare la colossale Tower of Babylon, dentro a cui riposa qualcosa di grandioso. Oltre a brandire le armi in entrambe le mani, i personaggi possono usare il potere del loro Gideon Coffin per equipaggiarne altre due, così da avere combinazioni di quattro armi alla volta. Le capacità dei vari pezzi d’equipaggiamento permetteranno anche di usare un’infinità di strategie diverse. Lo stile grafico del gioco è il risultato di una “tecnica di pennellate” sviluppata di recente che dà vita a un’ambientazione fantasy unica con un’estetica che ricorda quella dei dipinti a olio del Medioevo.