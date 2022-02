è disponibile da oggi su Nintendo Switch, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.

Si tratta della collection di tutti i capitoli usciti, disponibili per la prima volta per Nintendo Switch sfruttando il cloud. Potete leggere ulteriori dettagli nel Comunicato Stampa qui sotto:

Come parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di KINGDOM HEARTS, oggi SQUARE ENIX Ltd. e Disney hanno pubblicato quattro amati titoli di KINGDOM HEARTS per la prima volta su Nintendo Switch™ tramite Cloud. Tra le versioni su Cloud troviamo KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) e la raccolta completa KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE for Cloud. Acquistando KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), sia come titolo indipendente che come parte della collezione completa, i giocatori riceveranno il Keyblade “Unione rossa” da usare in quel gioco.

Per la lista completa dei giochi inclusi in ciascuna raccolta, visita: https://square-enix-games.com/en_GB/news/kingdom-hearts-switch

Prima di acquistare qualsiasi titolo, puoi fare dei test con la tua connessione a Internet grazie alle demo giocabili gratuite, scaricabili dal Nintendo eShop per tre degli amati titoli di KINGDOM HEARTS, ovvero KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue e KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC).

Il primo capitolo del franchise di KINGDOM HEARTS è uscito vent’anni fa, nel 2002, dando inizio alla collaborazione duratura tra SQUARE ENIX e Disney. Da allora la serie ha venduto più di 35 milioni di copie in tutto il mondo. I giocatori su Nintendo Switch non vedevano l’ora che la serie si aggiungesse al catalogo di giochi della console e adesso possono finalmente accompagnare Sora, Paperino, Pippo e molti altri personaggi Disney e Pixar nelle loro avventure nel corso della “Saga dei Cercatori dell’Oscurità”, che va dal primo KINGDOM HEARTS fino all’acclamato KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC).

Per acquistare questi titoli, visita la pagina seguente: www.kingdomhearts.com/switch

Le versioni in streaming tramite Cloud dei giochi della serie KINGDOM HEARTS sono ora disponibili per Nintendo Switch in regioni selezionate* e sono classificate PEGI 12.