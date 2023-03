Durante il D&D Direct appena conclusosi, è stata annunciata una collaborazione speciale tra Minecraft e Dungeons and Dragons.

Il prossimo DLC del gioco di successo sarà proprio dedicato a Dungeons and Dragons, e permetterà ai giocatori di scegliere tra classi come barbaro o mago ed esplorare cinque luoghi iconici di Forgotten Realms come Candlekeep e Icewind Dale mentre sconfiggono cattivi classici come beholder, imitatori, mindflayer e, ovviamente, i draghi! L’intera avventura sarà infine completamente doppiata.

Riccardo Lenzi, Senior Producer di Mojang Studios, ha commentato così l’annuncio:

Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Wizards of the Coast, per introdurre una nuova storia nel DLC di Dungeons & Dragons per Minecraft! Non vediamo l’ora che la community si immerga e sperimenti una versione a blocchi del mondo di D&D.

Il DLC di Dungeons and Dragons per Minecraft sarà disponibile dalla prossima primavera. Potete vedere qualche immagine qui sotto e il trailer invece qui sopra. Da oggi è invece disponibile gratuitamente il compendio dei mostri di Minecraft da scaricare in formato digitale sui siti ufficiali.

