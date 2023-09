Nel Super Mario Bros Wonder Direct di oggi, Nintendo ha mostrato quasi 15 minuti di immagini dedicate al gameplay, ai nuovi potenziamenti e agli effetti meraviglia della nuova avventura in 2D di Mario, in arrivo il 20 ottobre su Nintendo Switch. Il Super Mario Bros Wonder Direct integrale è disponibile sul canale YouTube di Nintendo Italia.

n Super Mario Bros Wonder, una nuova evoluzione delle avventure di Mario nonché il primo titolo Super Mario Bros. a scorrimento orizzontale in 2D da più di 10 anni, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Insieme a un nuovo regno da esplorare e una variegata selezione di personaggi giocabili, Super Mario Bros. Wonder introduce anche i fiori meraviglia, elementi che cambiano le regole del gioco in modi sempre imprevedibili.

In vista della nuova avventura di Mario, la console Nintendo Switch – Modello OLED edizione speciale Mario (rossa) sbarcherà nei negozi il 6 ottobre (gioco non incluso). La console, i due controller Joy-Con e la base sfoggiano tutti una classica colorazione rossa ispirata a Mario. Sul retro della base, una sagoma di Mario si lancia in azione. Guardando attentamente, è anche possibile scorgere alcune monete nascoste. Per maggiori informazioni sui preordini, consigliamo di rivolgersi al proprio negoziante di fiducia.

In Super Mario Bros. Wonder, il benevolo Principe Florian invita Mario e i suoi amici a visitare il Regno dei Fiori, una terra non molto lontana dal Regno dei Funghi. Ma Bowser, il Re dei Koopa, ha altri programmi. Dopo aver toccato il misterioso fiore meraviglia, si fonde con il castello del Principe Florian, ottenendo nuovi poteri con cui inizia a seminare il caos. Adesso tocca a Mario e ai suoi amici fermare Bowser e salvare il Regno dei Fiori.

Ecco alcune delle principali caratteristiche di questa nuova avventura:

Un regno che sprizza varietà: il Regno dei Fiori è composto da sei distinti mondi che circondano l’Arcipelago dei Fiori, per un totale di sette aree da esplorare. Attraversate una serie di isole, immergetevi in mare ed esplorate le caverne. Ogni mondo ospita una ricca varietà di livelli e potrete persino camminare liberamente in qualsiasi area aperta incontriate sulla mappa del mondo.

Gli effetti meraviglia: i fiori meraviglia si nutrono del misterioso potere di questo mondo, sprigionandolo quando sbocciano. Quanto toccate un fiore meraviglia in un livello, si attiva un effetto meraviglia che innesca drastici cambiamenti. I tubi potrebbero iniziare a muoversi, il terreno potrebbe inclinarsi, la vostra prospettiva potrebbe cambiare o potreste ritrovarvi alla deriva nello spazio. Ci sono persino effetti meraviglia che trasformano il vostro personaggio in un Goomba o in una palla acuminata.

Personaggi carismatici: oltre a Mario, potrete impersonare anche Luigi, Peach, Daisy, Toad blu o Toad giallo, e persino Toadette. L’esperienza di gioco non cambia, quindi scegliete il vostro preferito o passate dall’uno all’altro. Gli Yoshi e Ruboniglio, invece, non subiscono danni, rivelandosi la scelta migliore per chi è alla ricerca di un’esperienza più rilassante.

Tanti potenziamenti: Super Mario Bros. Wonder vede il debutto di nuovi potenziamenti come il frutto elefante, che permette a Mario e ad alcuni dei suoi amici di trasformarsi in elefanti. Sfruttate le vostre dimensioni e la vostra proboscide per attaccare i nemici, distruggere i blocchi e attraversare le voragini. Il potenziamento bolla vi permette di soffiare delle bolle con cui imprigionare i nemici a distanza. Con il potenziamento trivella, affrontare i nemici corazzati o appuntiti diventa una passeggiata. Permette anche di scavare e spostarsi attraverso il terreno.

Nuovi nemici: nel Regno dei Fiori vi attendono nuovi insidiosi nemici. I Salterini vi copiano, saltando quando lo fate voi. Le Piante Piranha cocomero sparano semi dalla bocca. Gli Attaccondor vi volano contro, per prendervi a beccate. Le Squalamandre divorano qualsiasi cosa si avvicini troppo alle loro fameliche bocche. E questi sono solo alcuni dei nuovi nemici che incontrerete.

Spille a volontà: man mano che la vostra avventura procede, sbloccherete una varietà di spille da usare nel gioco, ognuna con un’abilità speciale diversa. In multiplayer locale, ogni gruppo di giocatori userà la stessa spilla. Ecco alcune delle opzioni disponibili: Migliorate la vostra abilità di salto con la spilla salto arrampicata. Accelerate sott’acqua equipaggiando la spilla spinta delfino. Caricate un salto altissimo con la spilla gransalto da abbassati. Sparate liane a mezz’aria e aggrappatevi alle pareti con la spilla sparaviticcio. Per una sfida più impegnativa, equipaggiate la spilla invisibilità per diventare invisibili ai nemici e a voi stessi.

man mano che la vostra avventura procede, sbloccherete una varietà di spille da usare nel gioco, ognuna con un’abilità speciale diversa. In multiplayer locale, ogni gruppo di giocatori userà la stessa spilla. Ecco alcune delle opzioni disponibili:

Multiplayer locale: fino a quattro utenti possono giocare in locale sulla stessa console Nintendo Switch. Se un giocatore viene sconfitto in co-op locale*, il suo personaggio vagherà per il livello sotto forma di spiritello. Se un altro utente lo raggiunge prima che scada il tempo, il giocatore potrà tornare in azione e il gruppo non perderà nessuna vita. Inoltre, se qualcuno impersona uno Yoshi, gli altri giocatori possono saltargli in groppa e cavalcarlo attraverso il livello.

Gioco online: quando giocate online**, potete creare una stanza dove radunare i vostri amici. All’interno di una stanza condivisa potete vedere a quali livelli stanno giocando i vostri amici, affrontare lo stesso livello insieme a loro e trasformare la maggior parte dei livelli un una gara.

Anche quando giocate in solitaria, collegandovi online potrete vedere altri giocatori di tutto il mondo nei livelli e sulla mappa del mondo, sotto forma di fantasmi live. Anche in questo caso, potrete resuscitare toccando un fantasma live.

Inoltre, potrete aiutare gli altri giocatori inserendo una sagoma in grado di resuscitare gli spiritelli. Collocate queste sagome in punti strategici per massimizzarne l’efficacia. Il gioco vi mostrerà quanti giocatori hanno sfruttato la vostra sagoma.

Super Mario Bros. Wonder arriverà nei negozi, nel Nintendo eShop per Nintendo Switch e nel My Nintendo Store il 20 ottobre. Per i giocatori che non vedono l’ora di partire per il Regno dei Fiori, i preordini sono già aperti.

Tutti i membri di Nintendo Switch Online possono acquistare i voucher per giochi Nintendo Switch***. Dopo aver acquistato una coppia di voucher, è possibile utilizzare ognuno di essi per ottenere la versione scaricabile di uno dei giochi inclusi nel catalogo del programma, incluso Super Mario Bros. Wonder. Maggiori informazioni sui voucher e sul catalogo di titoli del programma sono disponibili sul sito dei voucher per giochi Nintendo Switch.

Super Mario Bros. Wonder, la nuova evoluzione delle avventure a scorrimento laterale in 2D di Mario, con un nuovo gameplay, potenziamenti inediti e strabilianti effetti meraviglia, arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre. A partire dal 6 ottobre sarà disponibile anche la console Nintendo Switch – Modello OLED edizione speciale Mario (rossa) con un’iconica colorazione rossa.

Fonte: Comunicato Stampa