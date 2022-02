Nel Nintendo Direct di febbraio pubblicato ieri sera sono stati presentati un’ampia gamma di nuovi titoli e contenuti in arrivo su Nintendo Switch nel corso di quest’anno, fornendo inoltre dettagli inediti su alcuni giochi già annunciati, incluse le date di uscita.

Nel Nintendo Direct di febbraio sono apparsi Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, un nuovo capitolo della serie Wii Sports compatibile con il gioco online, Mario Strikers: Battle League Football e Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Ampio spazio è stato riservato anche a Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe che include 48 percorsi rimasterizzati tratti da diversi giochi della serie Mario Kart. Grande spazio anche ai classici con Klonoa, Earthbound (già disponibile poco dopo la conclusione del Nintendo Direct di febbraio) e Chrono Cross, oltre l’inedito Live a Live. Di seguito tutti i dettagli sui titoli in evidenza nel Nintendo Direct di febbraio direttamente dal comunicato stampa ufficiale:

Nintendo Switch Sports : lotta per la vittoria in questa collezione di sport che ti porta nel bel mezzo dell’azione! Gioca con amici e parenti in locale o online, o sfida altri giocatori vicini e lontani in questo nuovo capitolo della serie Wii Sports . Competi in sei sport diversi, calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara usando i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti che esegui nel mondo reale. Potrai anche collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori. Inoltre, un settimo sport verrà aggiunto con un aggiornamento gratuito in autunno: il golf! Nintendo Switch Sports sarà disponibile dal 29 aprile. I preordini si apriranno nel Nintendo eShop poco dopo la fine della presentazione. I membri di Nintendo Switch Online potranno anche partecipare a un Online Play Test il 19 e 20 febbraio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito

Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi : un totale di 48 percorsi rimasterizzati tratti dalla serie Mario Kart sono in arrivo in Mario Kart 8 Deluxe come contenuti scaricabili a pagamento. Entro la fine del 2023 verranno pubblicati sei pacchetti da otto percorsi, giocabili in locale** e online*. Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi sarà acquistabile separatamente, al prezzo di 24,99 €, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi. Nel primo pacchetto, in arrivo il 18 marzo, saranno inclusi percorsi come Wii Outlet Cocco, N64 Cioccocanyon e Tour Neon di Tokyo. I preordini per Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi inizieranno poco dopo la fine della presentazione. I giocatori che non possiedono ancora Mario Kart 8 Deluxe e sono interessati a unirsi al divertimento possono approfittare di uno sconto del 33% nel Nintendo eShop, fino alle 23:59 del 20 febbraio.

Xenoblade Chronicles 3 : in questo nuovo capitolo dell’acclamata serie di RPG di MONOLITHSOFT, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita. Questa storia che collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2 , arriverà su Nintendo Switch a settembre 2022.