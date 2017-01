Sembra che oltre aanchefarà compagnia ain

La notizia non sorprenderà chi ha visto la scena post-titoli di coda di Doctor Strange, ma oggi la Disney ha confermato ufficialmente in una preview per il fanclub D23 la presenza del supereroe interpretato da Benedict Cumberbatch nel film di Taika Waititi:

Thor: Ragnarok a novembre riunirà Thor, Hulk e Doctor Strange: insieme si scontreranno con cattivi intergalattici conosciuti e non.

Ancora non sappiamo quanto importante sarà il ruolo di Stephen Strange nel film, anche se da questa breve introduzione l’impressione è che abbia pari importanza a Hulk.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film verrà girato in Australia a partire dal 4 luglio.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

