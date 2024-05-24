Recensioni

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Un intreccio di amori, tradimenti e destini nella Roma contemporanea: Il dio dell’amore di Francesco Lagi apre il BIF&ST con un racconto corale visivamente audace, tra suggestioni alleniane e fragilità narrativeEmanuele Rauco / 22 mar
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La Torta del Presidente, la recensione: una bimba e un gallo nell'Iraq di Saddam Hasan Hadi esordisce al cinema con un'opera prima dalla classe cristallina.
Tra infanzia e dittatura, La Torta del Presidente racconta l’Iraq di Saddam con poesia e realismo: un esordio potente su amicizia, guerra e resistenza umana.Francesco Parrino / 20 mar
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Tra nobiltà, ossessione e abuso, Gli occhi degli altri usa un fatto di cronaca per indagare potere, classismo e ipocrisie della libertà sessuale ieri e oggi.Maria Eleonora Mollard / 20 mar
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François Ozon affronta l'impresa titanica di adattare Camus e trova con Lo straniero uno dei suoi film più riuscitiGabriele Lingiardi / 19 mar
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Nel dramma musicale Il testamento di Ann Lee, la regista Mona Fastvold ricostruisce la parabola di una figura messianica del Settecento, a cui presta volto e voce Amanda Seyfried.Stefano Lo Verme / 18 mar