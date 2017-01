Aquaman, lo sceneggiatore conferma: “Con Justice Leage l’universo cambierà atmosfera”

, sceneggiatore di Aquaman e della prima stesura di Justice League, ha parlato in occasione dei TCA 2017 del film in solitario con Jason Momoa in arrivo nel 2018.

Queste le sue parole in riferimento al tono della pellicola:

Sarà divertente, un vero spasso. James Wan ha le idee molto chiare sul tono che darà alla pellicola, e io credo che Aquaman finirà per lasciare le persone a bocca aperta. Non solo per quanto riguarda l’aspetto visivo, ma anche per le proporzioni e la storia.

Quanto al film sulla Justice League, sembra confermato che la pellicola avrà un’atmosfera molto diversa:

Spero di non finire nei guai se ve lo dico, ma Justice League sarà più divertente e frizzante dei precedenti. Non ho ancora visto Wonder Woman, ma Batman V Superman era molto tetro. Justice League, invece, sarà divertente. E ho la netta sensazione che i film procederanno in questa direzione adesso.