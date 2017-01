Qualche giorno fa abbiamo regalato a 60 fortunati (e rapidissimi) lettori di BadTaste.it i biglietti per assistere alla proiezione in anteprima di Split a Milano.

A sorpresa, i partecipanti alla proiezione non hanno visto solo il film, ma hanno incontrato anche il regista M. Night Shyamalan e i protagonisti James McAvoy e Anya Taylor-Joy! Noi di BadTaste.it eravamo presenti e abbiamo realizzato un video dell’interessante Q&A, al quale abbiamo rimosso due domande su un aspetto legato al finale che Shyamalan in persona ha chiesto di rendere pubblico solo dopo l’uscita del film, prevista per il 26 gennaio in Italia.

Potete vedere il video qui sotto!

Ecco la trama:

Dopo il successo di The Visit, il regista, sceneggiatore e produttore M. Night Shyamalan (Il Sesto Senso, Signs, Unbreakable – Il Predestinato) e il produttore Jason Blum (Le serie di Paranormal Activity, La Notte del Giudizio e Insidious) tornano con una nuova terrificante collaborazione: SPLIT. James McAvoy (Serie di X-Men) guida il cast del thriller ad alta tensione con elementi sovrannaturali insieme a Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Per il film, Shyamalan e Blum hanno riunito il squadra di The Visit, che include il produttore Marc Bienstock e I produttori esecutivi Ashwin Rajan e Steven Schneider.

La release è fissata per il 26 gennaio.