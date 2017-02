Sin dal 2005 sappiamo che Philip Pullman è al lavoro su un seguito di, trilogia di romanzi fantasy acclamata in tutto il mondo composta da(usciti tra il 1995 e il 2000). Inizialmente l’idea era che(questo il titolo del sequel) uscisse nel 2012, ma superata quella data non si è saputo più nulla di preciso del progetto. Fino ad oggi.

Pullmann ha infatti annunciato oggi che Il Libro della Polvere sarà una trilogia come il suo predecessore. Il primo romanzo (ancora senza titolo) uscirà il 19 ottobre.

“La nuova storia inizierà prima di Queste Oscure Materie e continuerà dopo di esso,” spiega Pullmann a NPR. “Non sarà necessario leggere questi libri prima di leggere Queste Oscure Materie, è un’altra storia, non è un seguito né un prequel: è parallela”. Lyra Belacqua, protagonista di Queste Oscure Materie, sarà ancora al centro della storia: nel primo libro, ambientato dieci anni prima di La Bussola d’Oro, sarà solo una bambina di sei mesi (“non potrà fare molto, ma sarà comunque al centro delle attività di una parte dei protagonisti”), negli altri due, ambientati dieci anni dopo Il Cannocchiale d’Ambra, sarà una giovane donna.

La vera protagonista dei nuovi romanzi, come si può intuire dal titolo dell’opera, sarà la Polvere – una sostanza invisibile sulla quale era impostata già la trilogia originale. “È la Polvere ciò che voglio realmente esplorare in questo nuovo lavoro, la sua natura, la coscienza e cosa significhi essere un umano. […] Quando ho iniziato questo lavoro, mi sono reso conto che si trattava di una storia molto ampia, ho percepito la presenza di una storia che non era stata raccontata… mi sono avvicinato, ci ho pensato sopra, ci ho vissuto per un po’ e mi sono accorto che sì, era una storia più grande e meritava di essere raccontata.”

Ricordiamo che La Bussola d’Oro è stata portata sul grande schermo dalla New Line Cinema nel 2007, in un film diretto da Chris Weitz. Costato 180 milioni di dollari, il film incassò 370 milioni in tutto il mondo. Negli USA subì il boicottaggio di diversi gruppi religiosi cristiani, per via delle tematiche trattate; la New Line sospese il progetto per realizzare i due sequel anche a causa della crisi economica che condusse alla fusione definitiva con la Warner Bros.

Nel 2015 la BBC ha annunciato di essere al lavoro su una serie tv tratta da Queste Oscure Materie: recentemente Pullmann ha confermato che il progetto è ancora in sviluppo, anche se la lavorazione procede lentamente a causa della sua portata.