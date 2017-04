Spoiler

Solo qualche ora fa vi spiegavamo il motivo per cui i Marvel Studios non hanno ancora rivelato il titolo di Avengers 4 : perchè “sarebbe uno spoiler”.

Ebbene, ora sembra che Zoe Saldana abbia svelato tale titolo in una intervista sul red carpet di Guardiani della Galassia Vol. 2. Nel video sottostante, l’attrice spiega di essere nel bel mezzo delle riprese del terzo episodio, Avengers: Infinity War, e che a fine anno dovranno tornare tutti sul set per girare il quarto, “Gauntlet”.

Avengers 4 title – Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk — lizo mzimba (@lizo_mzimba) April 24, 2017

Secondo questa affermazione, il film potrebbe quindi intitolarsi Avengers: Infinity Gauntlet, con riferimento a un eventuale successo da parte di Thanos nell’incastonare le Gemme nel Guanto dell’Infinito. Se l’ordine dei due film fosse quindi questo, sarebbe opposto a quello delle miniserie a fumetti: Il Guanto dell’Infinito è infatti uscita nel 1991, mentre La Guerra dell’Infinito nel 1992.

La cosa, comunque, non sembra particolarmente spoilerosa, ed è assolutamente possibile che se i Marvel Studios non vogliono che venga diffuso il titolo ufficiale del film abbiano deciso di utilizzare “Gauntlet” come working title con il cast e sul set.

Vi terremo aggiornati!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.