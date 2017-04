È Variety a riportare cheè attualmente in trattative per interpretare Roberto I di Scozia in, prodotto da Netflix. Alla regia ci sarà, anche autore dello script.

Il film, come facilmente desumibile dal titolo, sarà incentrato sulla figura del Re. Il personaggio ha un ruolo anche nella vicenda narrata in Bravehearth, diretto da Mel Gibson. Non è da escludere che nel film possa quantomeno essere menzionato William Wallace. A produrre il progetto saranno Gillian Berrie della Sigma Films con Richard Brown e Steve Golin della Anonymous Content.

Qualora le trattative andassero a buon fine, non sarebbe la prima collaborazione tra Pine e Mackenzie: i due hanno già lavorato insieme in Hell or High Water, diretto da Mackenzie nel 2016.

