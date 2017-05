Le riprese disono ufficialmente iniziate ( qui potete vedere la prima foto dal set )!

E per tale occasione la Warner Bros. ha deciso di diffondere in rete il nuovo logo ufficiale del film diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa.

Il comunicato stampa diffuso dalla major conferma anche che le riprese del film si terranno anche in Sicilia, oltre che in Canada e in Australia, e che l’uscita italiana è spostata al 2019 (rispetto al dicembre 2018 degli USA):

AL VIA LE RIPRESE DEL FILM DI AVVENTURA DELLA WARNER BROS. PICTURES, CON PROTAGONISTA IL SUPER EROE “AQUAMAN” Il regista James Wan e la star Jason Momoa, si tuffano nel primo film con assoluto protagonista il super eroe e con un cast che annovera tra gli altri Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson e Nicole Kidman. BURBANK, CA, 4 Maggio 2017 – Sono iniziate le riprese principali del film di avventura della Warner Bros. Pictures, “Aquaman” con la regia di James Wan (i film di “The Conjuring”, “Fast & Furious 7”). Jason Momoa è protagonista nel ruolo che dà il titolo al film, dopo averlo interpretato nel film che uscirà il prossimo autunno, “Justice League”. Del film fanno parte anche Amber Heard (“Justice League”, “Magic Mike XXL”) nel ruolo di Mera; il candidato all’Oscar® Willem Dafoe (“Platoon”, “Spider-Man 2”) è Vulko; Temuera Morrison (“Star Wars: Episode II – L’attacco dei cloni”, “Lanterna Verde”) è Tom Curry; Dolph Lundgren (i film di “I Mercenari”) è Nereus; Yahya Abdul-Mateen II (l’imminente “Baywatch”, “The Get Down” per Netflix) è Black Manta; con Patrick Wilson (i film di “The Conjuring”, “Watchmen”) nel ruolo di Orm/Ocean Master; e la vincitrice del premio Oscar® Nicole Kidman (“The Hours”, “Lion – La strada verso casa”) in quello di Atlanna. Il film è prodotto da Peter Safran, con Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns come produttori esecutivi. Il team creativo di Wan include i suoi collaboratori di lunga data, come il direttore della fotografia candidato all’Oscar® Don Burgess (“The Conjuring – Il caso Enfield”, “Forrest Gump”), il montatore di cinque dei suoi film Kirk M. Morri (la serie di “The Conjuring”, “Fast & Furious 7,” i film di “Insidious”) e lo scenografo Bill Brzeski (“Fast & Furious 7”). Assieme a loro la costumista Kym Barrett (la trilogia di “The Matrix”; “The Amazing Spider-Man”), il supervisore effetti visivi premio Oscar® Charles Gibson (“Pirati dei caraibi: La maledizione del forziere fantasma” “The Hunger Games: Il canto della rivolta Parte 1 & 2”) e il supervisore effetti visivi Kelvin McIlwain (la saga di “The Fast and the Furious”). Luogo ideale per il re del mare, le riprese verranno effettuate principalmente nelle meravigliose location della Gold Coast del Queensland, Australia, mentre molte altre scene verranno girate negli Studios della Village Roadshow. La produzione utilizzerà gli ampi spazi all’aperto a disposizione oltre a tutti e nove i teatri di posa, tra cui il nuovissimo, Teatro 9, il più grande del suo genere nell’Emisfero Meridionale. Le riprese verranno anche effettuate nel Newfoundland, in Sicilia e in Tunisia. Un’icona per oltre 75 anni, Aquaman è famoso tra i fan della DC Comics come Governatore di Atlantide, ma impegnato a proteggere l’intero globo, sia sulla terra che nel mare. L’uscita in sala è prevista per il 2019 e il film è tratto dai personaggi della DC.

Ecco il logo:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film di James Wan uscirà negli Stati Uniti il 21 dicembre del 2018, in Italia nel 2019. Jason Momoa interpreterà ArthurCurry / Aquaman, come in Batman V Superman: Dawn of Justice e in Justice League, mentre Amber Heard sarà Mera, la Regina di Atlantide. Nicole Kidman sarà la madre di Aquaman, Atlanna, mentre Tamuera Morrison sarà il padre e Patrick Wilson sarà il fratello Orm (Ocean Master). Yahya Abdul-Mateen II sarà il villain Black Manta, Willem Dafoe sarà Vulko, Dolph Lundgren sarà Re Nereus.

Le riprese si terranno principalmente nei Village Roadshow Studios di Gold Coast, Queensland (Australia), ma anche sull’isola di Terranova (Canada), in Tunisia e in Sicilia.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.

