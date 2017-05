Se c’è un film che dovrebbe avere un rating R è proprio Il Corvo. È così che ho coinvolto James O’Barr, perché mi ha detto che se avessimo proposto un Rating R avrebbe partecipato al progetto. Non dirigerò il film, ma ho spiegato ai produttori che avrebbero dovuto studiare bene il fumetto e capire che fare un film PG-13 non avrebbe avuto alcun senso. Alcuni film sono fruibili anche da un pubblico di giovanissimi, ma questo film non è rivolto a loro. [con un PG-13] si realizzerebbe solamente una sorta di fantasma di ciò che Il Corvo dovrebbe invece essere.

Intervistato da Forbes,(Rings) ha confermato che al progetto del reboot de(nel quale è coinvolto come produttore esecutivo) sono stati assegnati un budget da 40 milioni di dollari e un rating R. Circa il target di pubblico, Gutiérrez ha avuto modo di dichiarare:

Nonostante le parole di Gutiérrez è bene specificare che non c’è ancora una tabella di marcia per l’entrata del progetto in produzione, ed è probabile che passi ancora un tempo moderatamente lungo prima che il film possa essere effettivamente messo in cantiere. Vi terremo aggiornati.

