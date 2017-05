È il regista Doug Liman a svelare, in una intervista a We Got This Covered , a rivelare che lo sviluppo del sequel diè in corso.

Il film, ricorderete, è uscito in home video con un titolo diverso, ovvero Live. Die. Repeat., e a quanto pare il sequel riprenderà proprio questo titolo:

Proprio in questo momento sto lavorando attivamente a Edge of Tomorrow 2, che in realtà si intitolerà Live. Die. Repeat And Repeat. Tom Cruise ed Emily Blunt hanno entrambi firmato per tornare nel cast.

Non sappiamo ancora quando si terranno le riprese, ma possiamo immaginare che scopriremo qualcosa di più nelle prossime settimane, quando Tom Cruise incontrerà la stampa per promuovere La Mummia e parlerà dei suoi prossimi progetti.

Vi terremo aggiornati, intanto diteci cosa ne pensate nei commenti!