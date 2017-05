Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Come promesso, durante gli MTV Movie Awards la Warner Bros. ha trasmesso un contenuto inedito di, il blockbuster della DC Films diretto da Patty Jenkins che porterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo le avventure della supereroina più famosa dei fumetti DC il 2 giugno (il 1 giugno in Italia).

Il trailer contiene un mucchio di scene inedite ma, al contrario di quanto accaduto con il trailer finale di Batman v Superman: Dawn of Justice un anno fa, sembra che questa volta la Warner abbia deciso di non mostrare tutto, lasciando il villain avvolto nel mistero.

Potete vederlo qui sotto!

Sono anche disponibili tre nuovi spot tv del film, potete vederli qui sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.