L’ultimo numero della rivista License Global contiene una serie di artwork preliminari dedicati ad alcuni dei prossimi film più importanti della Sony e della Universal Pictures, tra cui Jurassic World 2, How the Grinch Stole Christmas, Jumanji: Welcome to the Jungle, Peter Rabbit e Slenderman!

C’è anche il logo del sequel di Piccoli Brividi che si intitolerà Horrorland!

Trovate i promo qui di seguito.

Fonte: CS