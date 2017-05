Apre oggi, con una proiezione a inviti di, la nuova multisala UCI Cinemas Orio situata presso lo shopping mall Oriocenter di Orio al Serio (Bergamo).

Il multiplex è dotato di 14 sale digitali (5 in 3D) con impianto Dolby Digital Sorround, con una capacità complessiva di 2.500 posti a sedere, e sarà aperto al pubblico da domani 26 maggio, con proiezioni tutti i giorni a partire dalle 10 del mattino.

Ma la novità più importante di questo multiplex aprirà il 24 giugno: si tratta di una nuova sala digital IMAX, con lo schermo IMAX più grande in Italia (attenzione: in numerosi comunicati stampa si parla dello “schermo più grande d’Europa”. Non è così, basti pensare che il BFI IMAX di Londra copre 520 mq).

Nel nostro Paese sono 3 le sale IMAX attualmente aperte: due sono nel milanese (UCI Cinemas Pioltello e Skyline Multiplex di Sesto San Giovanni), una è in provincia di Napoli (Happy MaxiCinema di Afragola). La quarta sarà la più grande di tutte, con uno schermo di ben 450 metri quadri (per fare un confronto, lo schermo della sala IMAX di Pioltello è di circa 200 mq, quello di Happy MaxiCinema di 300 mq, mentre lo schermo della Sala Energia del Cinema Arcadia di Melzo, che non è IMAX, è di circa 500 mq), e sarà dotata di un doppio proiettore 4K. Come sempre, la conformazione della sala sarà progettata per abbracciare tutto il campo visivo dello spettatore e l’audio sarà immersivo con 12 canali indipendenti che pilotano l’audio frontale, laterale e sopra lo spettatore.

Ovviamente vi terremo aggiornati e visiteremo quanto prima la sala.

Fonte: Bergamonews