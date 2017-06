Vuoi lo scoop? Chi ha scritto il mio prossimo film, che tu vedrai a Natale?

…Guaglione e Resinaro (i registi di Mine)?

Esatto. Sono i soggettisti del mio prossimo film, il sequel di Poveri ma Ricchi. Ci siamo posti un problema: Poveri ma Ricchi era un adattamento di un film francese che aveva a sua volta avuto un sequel che in Francia aveva raddoppiato gli incassi del primo. Non potevo adattare quel sequel, perché fatto in Italia con Christian de Sica è Vacanze in America. È un on the road di una famiglia cafona in america! […] Quindi dovevamo scrivere un sequel inedito. A quel punto ho chiamato a raccolta la meglio gioventù del cinema italiano per lavorare me e Martone, che siamo di mezza età. Per me sono in questo momento Guaglione e Resinaro […] e Luca Vecchi. Il soggetto del film nuovo è di Guaglione e Resinaro, abbiamo adattato questo soggetto alla famiglia Tucci di De Sica e poi lo abbiamo sceneggiato con Luca Vecchi perché loro erano impegnati nel loro prossimo progetto. Ho detto loro: dobbiamo inventarci un format, un concept che permetta a questa famiglia di andare avanti. Mi hanno proposto un “high concept”, un film che potrebbe funzionare da solo.