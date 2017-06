Quali saranno i prossimi cinecomic ad entrare nel DC Extended Universe?

Il successo di Wonder Woman ha probabilmente un po’ spiazzato i dirigenti degli studios, tanto che un sequel del film non era stato ancora messo in programma (la regista Patty Jenkins ha firmato per un solo film e solo nei prossimi giorni potrebbe entrare in trattative per dirigere il secondo capitolo delle avventure di Diana Prince).

I piani della Warner sarebbero concentrati altrove in questo momento. Secondo l’Hollywood Reporter infatti la major metterà probabilmente a breve in produzione Justice League Dark (annunciato nel 2013 e attualmente senza regista) e Batgirl di Joss Whedon.

Un’agenda non particolarmente lineare per l’universo cinematografico DC. Ricordiamo che in programma ci sono ancora titoli come The Flash, Cyborg, il sequel di Suicide Squad, Gotham City Sirens e The Batman.