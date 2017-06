è alle prese da svariati giorni con le riprese aggiuntive diin quel di Londra.

L’Hollywood Reporter scrive la cosa si sta trasformando in una singolare “reunion artisica” di Avengers: Age of Ultron. Il motivo è presto spiegato. Sarà infatti Danny Elfman, storico collaboratore di Tim Burton, a raccogliere il testimone lasciato da Hans Zimmer e Junkie XL (responsabili dello score di Batman v Superman) e a occuparsi della colonna sonora dell’atteso blockbuster Warner/DC.

Oltre al già citato Avengers: Age of Ultron, Elfman si è già occupato di cinecomic con i due Batman diretti da Tim Burton, con Dick Tracy di Warren Beatty, i tre Men in Black di Barry Sonnenfeld, i primi due Spider-Man di Sam Raimi, Hulk di Ang Lee, Wanted di Timur Bekmambetov e Hellboy: The Golden Army di Guillermo del Toro.

Come ci è stato fatto notare nei commenti, Junkie XL ha detto la sua circa l’ingaggio di Elfman con un tweet dal sapore “passivo-aggressivo”.

Potete leggerlo qua sotto preceduto dalla nostra traduzione:

Come mi ha insegnato il mio mentore Hans Zimmer: non puoi affermare di avercela fatta come compositore a Hollywood fino a che non vieni rimpiazzato da qualcuno su un progetto. Credo proprio di essermi laureato questa settimana. È un dolore non indifferente dover abbandonare questo film, ma porgo un grande ringraziamento a Zack che mi ha chiesto di entrare a far parte della sua visione artistica e auguro il meglio per la Justice League a Joss, a Danny e alla Warner.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.