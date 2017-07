Ha finalmente una data di uscita, che narra eventi precedenti ai fatti di Non Aprite Quella Porta. Il film debutterà al London’s FrightFest e sarà poi distribuito in alcuni cinema americani e in Video On Demand ildel

Per l’occasione, sono state diffuse online nuove immagini. Potete vederle qui di seguito:

Leatherface non sarà il primo prequel del franchise di Non Aprite Quella Porta. Già Non Aprite Quella Porta: L’Inizio (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning) ha raccontato alcuni eventi precedenti a Non Aprite quella Porta del 2003. Il film originale, del 1974, è stato diretto da Tobe Hooper. A dirigere Leatherface sono i registi Julien Maury e Alexandre Bustillo. Nel cast troviamo Stephen Dorff, Vanessa Grasse (Roboshark), Sam Strike e Lili Taylor (L’Evocazione – The Conjuring).

Fonti: BloodyDisgusting, Collider