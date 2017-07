Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Attraverso un comunicato stampa, la neonata Vision Distribution ha annunciato che, il film dicon Katrina Bowden, Damon Dayoub, Brandon Jones, Jason Hayden, arriverà nei cinema a partire dal 12 agosto.

Ecco tutti i dettagli:

Una produzione SKY CINEMA HD – LOCK & VALENTINE

Una coproduzione Sergio Bonelli Editore

Una distribuzione Vision Distribution

Un’auto ipertecnologica, intelligente e inespugnabile che imprigiona al suo interno un bambino lasciando fuori la sua mamma, completamente sola nel deserto. Un thriller mozzafiato che ispira ed è ispirato da una graphic novel d’autore. Il film verrà presentato in anteprima al Fondo Sclavi Festival venerdì 7 luglio alle ore 21.45 presso il Castello Venegono Superiore – Varese.

L’anteprima sarà preceduta da un incontro alle 18.30 con gli autori Roberto Recchioni e del Direttore editoriale Sergio Bonelli Editore Michele Masiero.

L’8 luglio alle 21.00 è prevista l’anteprima del film presso la Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova che sarà preceduta da un saluto in sala del regista Ivan Silvestrini e dell’autore Roberto Recchioni.

Il 15 luglio alle 19.00 al Giffoni Film Festival presso la sala Truffaut è previsto l’incontro “Monolith: Lezione di Cinema dal Fumetto al film” con Ivan Silvestrini e Mauro Uzzeo.

Sinossi: Sandra resta chiusa fuori dalla sua Monolith, la macchina più sicura al mondo, costruita per proteggere i propri cari da qualsiasi minaccia. Suo figlio David è rimasto al suo interno, ha solo due anni e non può liberarsi da solo. Intorno a loro il deserto, per miglia e miglia. Sandra deve liberare il suo bambino, deve trovare il modo di aprire quella corazza di acciaio, ed è pronta a tutto, anche a mettere a rischio la sua stessa vita. Il calar della notte porterà il buio, il sorgere del sole trasformerà l’automobile in una fornace. Sandra ha poco tempo a disposizione e questa volta può contare solo sulle proprie forze. Sperduta nel nulla, con possibilità di riuscita praticamente nulle, alla mercé di animali feroci e senz’acqua… Il coraggio di una madre riuscirà ad avere la meglio sulla Monolith?

Da un soggetto di Roberto Recchioni (curatore di Dylan Dog e co-creatore di Orfani), il film è stato sviluppato in parallelo all’omonima graphic novel scritta dallo stesso Recchioni e Mauro Uzzeo, e illustrata da Lorenzo “LRNZ” Ceccotti edita da Sergio Bonelli Editore

Il regista del film, Ivan Silvestrini ha dichiarato: “Monolith è una storia che indaga sul nostro rapporto con una tecnologia iperprotettiva, che si sostituisce sempre più a noi nelle nostre scelte. Come un ventre oscuro, la Monolith protegge il bambino di Sandra, da tutto e da tutti, persino da lei.

Da sceneggiatore dovrei definire questo film un thriller psicologico, ma da padre non posso che trovarlo un vero e proprio horror. E in ogni fase della sua realizzazione, dalla scrittura alle riprese, non riuscivo a togliermi dalla testa la domanda: cosa farei se capitasse a me e mio figlio? Amo le storie che sanno rivelare un movimento interiore attraverso un accadimento esteriore. La situazione estrema in cui si trova la protagonista di questo film la costringe a confrontarsi con il suo lato più oscuro, con le innominabili pulsioni che ogni genitore affronta nei primi anni di vita di un bambino, e la vittoria della donna sulla macchina è possibile solo attraverso il cambiamento e l’accettazione di una nuova forma d’amore e abnegazione. Realizzare questo film è stata davvero un’impresa epica.”