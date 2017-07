L’adattamento in live-action de, sul quale è al Lavoro(Iron Man, Il Libro della Giungla) si arricchisce di un nuovo membro del cast.

È infatti TheWrap a riportare che John Oliver (presentatore del Last Week Tonight with John Oliver) sarà Zazu, il pennuto maggiordomo di Mufasa.

Oliver si aggiunge a un cast che già comprende Donald Glover nei panni di Simba, James Earl Jones in quelli di Mufasa, Billy Eichner come Timon e Seth Rogen come Pumbaa. I ruoli, naturalmente, saranno interpretati grazie al motion capture, che ha già dato vita agli animali de Il Libro della Giungla.

Non sappiamo ancora molto sulla storia, se non che il film non sarà un remake vero e proprio del film d’animazione e che, come La Bella e La Bestia, conterrà anche le canzoni del cartoon su cui si basa. Jon Favreau e i Walt Disney Studios, oltre a questo lungometraggio, sono anche al lavoro sul sequel del Libro della Giungla.

L’uscita de Il Re Leone è attualmente prevista per il 19 luglio del 2019.

Fonti: TheWrap, CBM