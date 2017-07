Arrivano nuove conferme dalla D23 Expo riguardo il casting del film in live-action din.

I protagonisti del film diretto da Guy Ritchie saranno Mena Massoud (Jack Ryan), nei panni di Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) in quelli di Jasmine e Will Smith in quelli del Genio.

Il cartoon originale, vincitore di due Oscar e diretto da Ron Clements e John Musker, incassà ben 502 milioni di dollari al box office mondiale e viene ricordato anche per la performance vocale di Robin Williams in qualità di doppiatore dell’esilarante Genio della Lampada (in Italia venne doppiato da Gigi Proietti con altrettanta bravura).

L’iterazione in live action verrà sceneggiata da John August (Big Fish) e prodotta da Dan Lin, che aveva già lavorato con Guy Ritchie ai due capitoli di Sherlock Holmes realizzati in seno alla Warner.