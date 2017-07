Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le riprese del film in live-action didiretto dasono ufficialmente iniziate a Londra.

A confermare ciò una prima foto scattata sul set londinese del film mostrata alla D23 Expo in cui è ritratto lo stesso Burton.

Il film uscirà nelle sale il 29 marzo 2018.

Ecco lo scatto:

Production is underway for the live-action reimagining of Disney’s Dumbo, directed by Tim Burton. In theaters 3/29/19. pic.twitter.com/tCnctypw4s

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 15 luglio 2017