Durante il panel live action alla D23 Expo 2017 il direttore della produzione Sean Bailey ha mostrato agli oltre ottomila fan presenti in sala le primissime immagini esclusive di, il nuovo adattamento con attori dal vivo di una fiaba classica di E.T.A. Hoffmann, quella dello Schiaccianoci.

Il film avrà un taglio originale anche se riprenderà la storia originale, e vedrà come protagonista Mackenzie Foy nei panni di Clara, Helen Mirren in quelli di Mamma Cicogna, Keira Knightley in quelli della Fata Confetto, Morgan Freeman in quelli di Drosselmeyer, Misty Copeland nel ruolo della Ballerina e il ballerino ucraino Sergei Polunin, oltre che Richard E. Grant.

Vi riportiamo trama svelata durante il panel:

Il film è ambientato in un mondo parallelo strano e misterioso – che ospita il Regno dei Fiocchi di Neve, il Regno dei Fiori e il Regno dei Dolci. Ma è nel misterioso Quarto Regno che Clara deve sconfiggere un tiranno di nome Mamma Cicogna oltre a una gang di topi che le hanno rubato una preziosa chiave.

Bailey ha annunciato che il Re dei Topi, un ammasso di topi realizzato in CGI e composto da migliaia di ratti, verrà realizzato grazie alla performance di Lil Buck, artista che vive a Los Angeles e che si è esibito sul palco della D23 Expo con una danza sinuosa e snodata: “Volevamo che il Re dei Topi si muovesse in modo sorprendente e fichissimo, e così abbiamo chiamato Lil Buck per danzare in una maniera che definisse in modo completo il personaggio”.

Durante il panel sono state mostrate numerose immagini del film, concept coloratissimi e, infine, un teaser trailer esclusivo.

Nel trailer, sentiamo la voce di Morgan Freeman che racconta che la vigilia di Natale è “un momento misterioso”. Vediamo una festa di Natale ricchissima di costumi e sfarzo, nel mezzo della quale si aggira una giovane ragazzina (Clara), che a un certo punto si ritrova in un regno innevato. Da lì inizierà la sua avventura: nel trailer vediamo tutti i personaggi del film in azione tra cui Richard E. Grant, Eugenio Derbez e Keira Knightley, oltre a una truccatissima Helen Mirren.

Dal punto di vista dei cosiddetti “production values” il film sembra davvero di altissimo livello, e l’impressione è che sia una via di mezzo tra Alice in Wonderland e La Bella e la Bestia.

Diretto da Lasse Hallström e prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, il film uscirà il 2 novembre 2018 negli USA.

