Ho avuto il privilegio di vedere il film questa sera e sono rattristato per via di cosa è accaduto su quella spiaggia. Non c’è molto dialogo e non ce n’è bisogno perché racconta la storia tramite le immagini. È tutto così reale, non pensavo che avrei rivisto ancora una volta qualcosa del genere. È stato come essere nuovamente lì. Avevo 20 anni quando accadde, ma guardando il film ho potuto rivedere i miei vecchi amici ancora una volta. Molti di loro sono morti, più tardi, durante la guerra. […] Ho perso molti dei miei compagni. Uno di loro venne fatto prigioniero, non venne ucciso su quella spiaggia. Lo portarono in Polonia, dove passò cinque anni in un campo di prigionia tedesco. Non guardate questo film come guardereste un prodotto di intrattenimento. Prestate attenzione a ciò che state vedendo. E quando sarete adulti, continuate a pensarci. […] Noi umani siamo una specie intelligente e facciamo cose orribili. Siamo andati sulla luna ma continuiamo a fare cose molto stupide. Vedendo il film stasera, ho avvertito un certo senso di tristezza. Perché quello che è accaduto allora, nel 1940, oggi non è finito.