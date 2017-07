Durante il Comic-Con di San Diego,, presente alla convention per presentarecon, ha avuto modo di rispondere ad alcune domande circa i suoi futuri progetti. Come saprete, Ayer dirigerà, mentre non è stato ancora scelto un regista per il sequel di

Sul perché abbia preso in carico Sirens anziché Suicide Squad 2, il regista ha avuto modo di spiegare:

[Gotham City Sirens] è una storia su tre donne fantastiche che tentano di trovare la loro strada nel mondo e che realizzano di avere più potere insieme che da sole. Io ho delle figlie e volevo creare qualcosa che fosse in grado di aiutarle un po’ riguardo a come stare al mondo.

Non è ancora chiaro quando Gotham City Sirens entrerà in produzione. Alla regia ci sarà David Ayer, mentre lo script è di Geneva Dworet-Robertson. Margot Robbie sarà nuovamente Harley Quinn, mentre è ancora aperto il casting per i ruoli di Catwoman, Poison Ivy e (forse) di Black Mask.

La pellicola sarà incentrata ancora una volta su un gruppo di villain dell’universo DC, questa volta tutto al femminile. Alla produzione i due capi della DC Films, Geoff Johns e Jon Berg.

