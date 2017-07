, l’adattamento in live-action diretto da Rupert Sanders con protagonistasta per arrivare in home video: da mercoledì 26 luglio in Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD e dal 2 agosto in Dvd.

GHOST IN THE SHELL

GHOST IN THE SHELL arriva in Digital HD il 12 Luglio 2017, in Blu-ray™, Blu-ray 3D™, 4K Ultra HD™ il 26 Luglio 2017 e in DVD il 2 Agosto 2017, con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Ambientato in un mondo in cui gli umani vengono perfezionati attraverso la tecnologia, GHOST IN THE SHELL narra le vicende di Major (25), che crede di essere stata salvata da una morte imminente. Major diventa la prima creatura del suo genere: una mente umana dentro un corpo artificiale, progettata per combattere la guerra contro la criminalità informatica. Mentre indaga su un pericoloso criminale, Major fa una scoperta sconvolgente: la multinazionale che l’ha creata ha mentito sul suo passato per poterla controllare. Non sapendo più a cosa credere, Major decide di scoprire qual è la sua vera identità e vendicarsi dell’azienda che l’ha progettata.

GHOST IN THE SHELL ha come protagonisti anche Takeshi Kitano, Michael Carmen Pitt, Pilou Asbæk,

Chin Han e Juliette Binoche.

I formati Blu-ray™ di GHOST IN THE SHELL sono arricchiti da oltre 50 minuti di contenuti extra. Il film è inoltre impreziosito dalla colonna sonora in Dolby Atmos®.

· L’umanità programmata: Il Making di Ghost in the Shell

· Sezione 9: Difensori dei Cyber

· Uomo & Macchina: La Filosofia Fantasma

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 47 minuti ca.

Audio: Inglese – Dolby Atmos / Italiano, Descrizione audio Inglese, Francese, Giapponese, Spagnolo – Dolby Digital 5.1 Surround

Video: 1.78:1 Widescreen

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti†, Cantonese, Mandarino, Ceco, Danese, Svedese, Finlandese, Francese, Giapponese, Coreano, Greco, Norvegese, Olandese, Portoghese, Slovacco, Rumeno, Ebraico, Spagnolo, Islandese, Turco, Thailandese, Ucraino, Ungherese

Contenuti Speciali: No (I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

