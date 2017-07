Nonostante la visione di un film in IMAX 3D sia generalmente giudicata come una delle esperienze cinematografiche più immersive che ci siano, IMAX ha annunciato che diminuirà progressivamente gli spettacoli in 3D favorendo le proiezioni in 2D.

La nuova strategia arriva all’indomani dell’annuncio di un secondo trimestre deludente sul piano degli incassi, come spiega Greg Foster, CEO di IMAX Entertainment:

Faccio notare che Dunkirk è disponibile esclusivamente in 2D nel nostro circuito, un formato che i consumatori sembrano preferire di gran lunga… La richiesta di film 2D inizia a superare quella di film 3D in Nordamerica. […] Ecco quindi che proietteremo più versioni digitali 2D di film hollywoodiani negli USA, vista la chiara preferenza dei consumatori nei confronti di questo formato.

L’azienda intende seguire la stessa linea nella distribuzione dei prossimi grandi blockbuster, in primis Blade Runner 2049 a ottobre, oltre ad accorciare la finestra di sfruttamento per i titoli riconvertiti in IMAX (lasciando per più tempo i film girati con cineprese IMAX), come aggiunge il CEO Richard Gelfond:

Intendiamo diminuire il tempo che concediamo a molti film, accorciando la loro presenza nelle nostre sale e aiutandoci a mantenere il contenuto sullo schermo fresco e inedito.

L’abbandono progressivo del 3D arriva pochi mesi dopo l’addio da parte delle aziende che producono televisori.

Cosa ne pensate di questa decisione? Ditecelo nei commenti!

Fonte: THR