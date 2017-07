Con l’arrivo online del nuovo trailer di, sono scaduti gli embarghi sulle set visit del film effettuate dalla stampa americana. Grazie a quanto pubblicato da Slashfilm possiamo scoprire alcuni dettagli grazie alle parole del regista e della produttrice della pellicola, ovvero

Nella chiacchierata effettuata l’anno scorso i due parlano ancora del sequel in termini possibilistici spiegando che, non essendo ancora confermato, hanno preferito donare alla pellicola una struttura capace di reggersi sulle proprie gambe, priva di un finale aperto o sospeso. Va specificato che nei giorni scorsi, durante il Comic-Con di San Diego, il filmmaker pareva sicuro del fatto che le riprese della seconda parte dovrebbero partire a marzo del 2018. Probabilmente la New Line e la Warner sono rimaste favorevolmente impressionate dalla positiva accoglienza avuta dai vari materiali promozionali proposti online finora sentendosi dunque più sicure nei confronti di un progetto Vietato ai Minori percepito comunque come “rischioso”.

E proprio in merito alla struttura, Barbara illustra per quale ragione il film non va a intrecciare i piani narrativi così come avviene nel libro, dove le vicende dei componenti del Club dei Perdenti mescolano infanzia ed età adulta:

Non l’abbiamo fatto perché non ci sembrava necessario. Il libro, chiaramente, è la nostra Bibbia, ma abbiamo preferito mantenere un ordine cronologico, anche perché si tratta di un’opera estremamente corposa. Poi abbiamo ereditato il progetto da Cary Fukunaga, ovviamente avremmo potuto cambiare il tutto, ma abbiamo deciso di aderire a questa impostazione perché ti permette di capire davvero i personaggi al posto di spendere metà film con un 27 anni dopo.

Il regista ammette poi di preferire la parte di storia dedicata ai bambini:

Ho sempre pensato che la storyline dei bambini fosse più interessante, ma mi è sempre piaciuto anche il dialogo fra le parti. Se riusciremo a dare vita al secondo Capitolo, ci sarà un dialogo fra queste due linee narrative e nel raccontare gli eventi dei membri ormai adulti del Club dei Perdenti illumineremo con dei flashback degli avvenimenti d’infanzia non raccontati dalla prima parte. Spero solo che il cast non cresca troppo nel mentre!

Nel sottolineare nuovamente come la pellicola sia in grado di funzionare come film a sé, sia Andres che Barbara Muschietti specificano che IT proporrà una scena molto importante presente nel libro che servirà anche da collante con l’eventuale Seconda parte (evitate di PROSEGUIRE NELLA LETTURA se non conoscete il romanzo di Stephen King in maniera tale da evitare SPOILER):

Alla fine abbiamo un passaggio che serve come rimpiazzo del classico cliffhanger che lascia le cose in sospeso ed è quella del patto di sangue con cui tutti si salutano. Quel momento c’è ed è l’ultima volta in cui li vediamo insieme, come un gruppo. Ed è composta da questo enorme non detto […] Il mostro è stato battuto e non hanno più bisogno di essere uniti. Inoltre la loro infanzia sta finendo e si stanno affacciando nell’età adulta. Una sequenza dal sapore dolceamaro.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.