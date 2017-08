Ci si aspetta il ritorno di Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman anche in Flashpoint, il film dedicato a Flash che tuttavia sembra finirà per essere un altro crossover con numerosi altri supereroi DC. L’uscita di Flashpoint al momento è fissata per il 2020. Quindi vedremo Wonder Woman due volte quest’anno [sarà anche in Justice League], nel sequel nel 2019 e in Flashpoint nel 2020. È una media di una apparizione ogni anno, e significa che Wonder Woman potrebbe apparire nello stesso numero di film in cui vedremo Batman nei prossimi anni nell’Universo Cinematografico DC.

In un lungo speciale dedicato al successo inatteso dial box-office nordamericano (il film sorpasserà la soglia dei 400 milioni di dollari questo weekend),entra nel dettaglio di come la Warner/DC intende approfittare di questa situazione, e svela quelle che sembrano essere informazioni inedite:

Il paragrafo svela alcuni interessanti particolari: intanto non era stata ancora rivelata una data di uscita per Flashpoint, inoltre il fatto che la Warner abbia intenzione di inserire numerosi altri supereroi DC lascia immaginare quanto il progetto iniziale sia cambiato (è in sviluppo da anni, ma l’idea è che con il cambio di titolo la Warner voglia far capire di aver riiniziato tutto daccapo). Quando c’era Rick Famuyiwa alla regia, si parlava della possibilità che anche Cyborg fosse nel film.



Si tratta comunque di rumour: Forbes non cita fonti particolari, e al momento la Warner non ha rivelato alcuna informazione ufficiale sul film se non il nuovo titolo, Flashpoint appunto, presente nella lista mostrata al Comic-Con di San Diego.

Flashpoint al momento è senza regista, nel frattempo è stato riscritto da Joby Harold. Nei fumetti, la storyline di Flashpoint racconta di come Flash riesce ad alterare l’Universo tornando indietro nel tempo (nella serie tv questo elemento è stato utilizzato all’inizio della terza stagione). Scritta nel 2011 da Geoff Johns e Andy Kubert, Alex Sinclair e Sandra Hope, Flashpoint è nata come storia ma si è trasformata in un crossover che ha scosso l’intero universo DC. In Flashpoint, Barry si sveglia in un mondo che non riconosce più: non ha più i suoi poteri, non esiste la Justice League, sua madre è ancora viva (ma suo padre è morto di arresto cardiaco, pur non essendo mai andato in prigione). Assieme a Thomas Wayne (che in questo mondo è diventato Batman dopo la morte di suo figlio) ricreerà l’incidente che gli ha dato i poteri, cercherà di rimettere insieme una Justice League molto diversa da quella che conosciamo e scoprirà chi è il vero responsabile di tutto ciò: c’entra un viaggio indietro nel tempo per cercare di salvare una persona da morte certa.