Deadline annuncia che Neil Marshall ha trovato la sua Regina di Sangue che dà il titolo al nuovo reboot di Hellboy. Stando al sito, a interpretare la nemesi del film sarà, star di Resident Evil apparsa l’ultima volta sul grande schermo l’anno scorso con

Al momento sono in corso le ultime trattative.

Intitolato Hellboy: Rise of the Blood Queen, il film avrà per protagonista David Harbour e entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt.

Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).