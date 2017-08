tempo di lettura 2'

Intervistato da Newsarama,ha avuto modo di rivelare che il B.P.R.D. (Bureau of Paranormal Research and Defense) sarà presente nel reboot di, diretto dacon protagonista(Stranger Things).

Come spiegato da Mignola:

Il B.P.R.D. sarà presente nel film. Non voglio rivelarvi chi apparirà e chi no. Penso tuttavia sia giusto dire che il focus principale sarà su Hellboy e non sul B.P.R.D.

Circa il suo livello di coinvolgimento nei lavori del nuovo film, Mignola ha spiegato:

Inizialmente sono stato coinvolto in molte fasi dei film di Guillermo del Toro, più di quanto non lo sia oggi su questo film. [Per i film di del Toro] ho lavorato durante la fase di pre-produzione e sono stato spessissimo sul set. Per questo film non sto lavorando ad alcun concept art. Sono semplicemente un consulente. Tuttavia, dal primo giorno in cui ho visto il look e le idee dietro a questo reboot, penso che il regista sia più vicino al tono della visione che ho sempre avuto in mente. È più dark e più spaventosa. Se Hellboy II: The Golden Army è stato un film fantasy dai toni leggeri, questo sarà molto più vicino a un horror.

Il film avrà per protagonista David Harbour e entrerà in produzione a partire dal mese prossimo nel Regno Unito e in Bulgaria. Ian McShane interpreterà il professor Broom, il ruolo che nei film di Guillermo del Toro era stato interpretato da John Hurt. Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Fonti: Newsarama, CS